Santos x Botafogo-SP: confira onde assistir ao duelo pelo Campeonato Paulista

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela sétima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, o Santos recebe o Botafogo-SP, na Vila Viva Sorte, às 21h35 (de Brasília).

Onde assistir: TNT, Max, CazéTV (Youtube), PlayPlus, R7, Record, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV transmitirão a partida.

O Santos, enfim, acabou com a sua sequência derrotas no Campeonato Paulista no último sábado. Recebendo o São Paulo na Vila Viva Sorte, pela sexta rodada da competição, o time comandado por Pedro Caixinha, expulso logo aos seis minutos, saiu atrás no placar, mas foi resiliente para sair de campo com o importantíssimo triunfo por 3 a 1.

Com o resultado, o Santos chegou aos sete pontos e reassumiu a primeira colocação do Grupo B. Agora, o Alvinegro Praiano se encontra à frente do vice-líder Guarani, que também soma sete, por critérios de desempate.

No mesmo dia, o Botafogo-SP visitou a Portuguesa na Arena Pacaembu e perdeu por 3 a 2. Com a derrota, o Botafogo-SP continua na quarta e última posição do grupo A, com apenas três pontos conquistados até o momento.