Roma é intransigente, e Santos encerra negociação por Paredes

Do UOL, em São Paulo

O presidente Marcelo Teixeira informou que o Santos encerrou as negociações pelo meio-campista Leandro Paredes, que está na Roma (ITA).

O que aconteceu

O dirigente confirmou o interesse, mas afirmou que os italianos estavam "intransigentes". O volante argentino, que é amigo de Neymar, tem contrato com a Roma até o meio deste ano.

O Paredes nós não conseguimos, a Roma está intransigente. Nós finalizamos a negociação de uma forma negativa. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, ao Seleção sportv

A Roma não tem a intenção de se desfazer do jogador, mesmo com o vínculo perto do fim. O Santos estaria disposto a oferecer uma compensação financeira.

Neymar e Paredes se tornaram grandes amigos durante a passagem pelo PSG. O atacante gostaria de jogar novamente com ele.

O Santos procura volantes após não conseguir contratar Arthur Melo (Girona), Nardoni (Racing) e Thiago Maia (Internacional).