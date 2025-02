Santos anuncia a contratação por empréstimo de Gabriel Veron, do Porto

O Santos anunciou, nesta terça-feira, a contratação de Gabriel Veron. O atacante chega por empréstimo do Porto, por uma temporada, com opção de compra.

O jogador de 22 anos estava cedido ao Cruzeiro em 2024. Ele disputou 37 partidas, sendo 27 como titular. No total, foram seis bolas na rede e dois passes para gol.

Veron foi revelado pelo Palmeiras e se transferiu para o Porto após três temporadas no elenco principal. Os portugueses desembolsaram cerca de 10,2 milhões de euros (R$ 57,3 milhões na cotação da época) para contratá-lo em 2022. Ele tem contrato com a equipe europeia até junho de 2027.

O atacante pode jogar nas duas pontas. O técnico Pedro Caixinha entende que faltam extremos no Santos.

Veron é o sexto reforço do Santos para 2025. Além dele, foram anunciados: os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, o lateral direito Leo Godoy, o meia Thaciano e o atacante Tiquinho Soares. A diretoria também já se acertou com o meia Álvaro Barreal e a compra do volante Zé Rafael, do Palmeiras.