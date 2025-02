Raphael Claus vai apitar Palmeiras x Corinthians pela oitava vez

O árbitro Raphael Claus foi escalado para apitar o clássico entre Palmeiras e Corinthians, na noite desta quinta-feira (6), pela 7ª rodada do Campeonato Paulista.

Claus será auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro. Daiane Muniz, por sua vez, ficará no comando do VAR no Allianz Parque.

Este será o oitavo Dérbi de Raphael Claus em sua carreira como árbitro. O último ocorreu justamente na fase de grupos do Paulistão de 2024, quando as equipes empataram por 2 a 2 na Arena Barueri.

O Palmeiras vem para o clássico após ter goleado o Guarani por 4 a 1, em Campinas. Já o Timão, com equipe alternativa, triunfou diante do Grêmio Novozirontino, na última segunda-feira (3).

Veja os Dérbis apitados por Raphael Claus