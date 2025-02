Ramón exalta "coragem" de elenco do Corinthians e projeta Derby: "Vai ser duro para os dois lados"

Ramón Díaz, técnico do Corinthians, exaltou a coragem dos jogadores que atuaram na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio Novorizontino, na noite desta segunda-feira. O treinador também projetou o Derby desta quinta-feira, deixando claro que o confronto será difícil para os dois lados.

Por conta do calendário apertado, a comissão técnica optou por levar a campo um time alternativo contra o Novorizontino. O Timão sofreu muito no primeiro tempo, com direito a defesa de pênalti de Hugo Souza, mas foi eficiente na segunda etapa, chegando ao seu gol com Alex Santana.

"Parabéns ao Novorizontino, nos complicaram, foram intensos no primeiro tempo, tiveram chances. Por sorte temos Hugo Souza, que é um pegador de pênaltis. Nos complicaram taticamente, com a dinâmica. Mas gosto do jeito que esse o Corinthians reage, da coragem. Nos organizamos e os jogadores responderam da melhor maneira. Estamos felizes pelo triunfo em um jogo complicado. No segundo tempo mostramos mais jogo, hierarquia. Agradecer ao apoio da torcida, que nos acompanha. Mais da metade do estádio era de corintianos, e o resultado foi para eles", disse Ramón Díaz em entrevista coletiva.

O auxiliar Emiliano também destacou a qualidade do Novorizontino e a importância do Corinthians "saber sofrer". Na visão da comissão técnica, é importante os jogadores não desistirem da partida, mesmo quando o desempenho é abaixo do esperado.

"Sim, a gente esperava (dificuldade). São 48 horas de descanso. Não sei se muitos times vão sacar pontos aqui. Time organizado, bem preparado. É muito jogo direto, segunda bola. No primeiro tempo estávamos mal e sofremos. Sabíamos o que a gente passaria aqui dentro. É parabenizar o grupo. O elenco está aprendendo a sofrer, nem sempre se pode jogar bem, ser superior. Eles tiveram chance de fazer o gol e não fizeram, e nós tivemos nossa sorte", comentou o auxiliar.

Nesta quinta, Corinthians e Palmeiras farão o primeiro Derby do ano, no Allianz Parque. Na temporada passada, pelo segundo turno do Brasileirão, o Timão de Ramón Díaz levou a melhor por 2 a 0. A comissão espera que o desfecho na casa palmeirense seja o mesmo, mas sabe que não será fácil.

"Sim, é um jogo importantíssimo, é um clássico. A rivalidade é muito grande, sabemos disso. Os dois times vão se preparar para dar um bom espetáculo, as equipes estão em boas condições. Vamos recuperar alguns jogadores, nos preparar. Vai ser intenso, duro... para eles também. Vencemos ano passado e vamos dar o máximo para vencer de novo. Mas temos que jogar", respondeu.

Com o triunfo sobre o Novorizontino, o Corinthians assumiu a liderança do grupo A, com 18 pontos, três a mais em relação ao Mirassol, que tem um jogo a menos. O Timão também garantiu a melhor campanha geral do Estadual, pelo menos até a próxima rodada.