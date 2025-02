Quando é o sorteio da 1ª fase da Copa do Brasil? Dia, potes e onde assistir

O sorteio da primeira fase da Copa do Brasil acontece na sexta-feira (7), às 15h (de Brasília), no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Ao todo, 80 clubes vão disputar a primeira fase da competição nacional. O sorteio também irá definir o chaveamento da próxima fase.

Mudança para 2025. Diferentemente de anos anteriores, as equipes com melhor colocação no ranking da CBF não têm mais a vantagem de empate no tempo regulamentar nas primeiras fases.

Times garantidos na terceira fase. Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Santos, Paysandu e CRB.

Os potes para o sorteio da Copa do Brasil

Pote A: América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Red Bull Bragantino, Cuiabá, Fluminense, Grêmio, Juventude e Vasco.

Pote B: Brusque, Ceará, Coritiba, Criciúma, Operário-PR, Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Sport, Vila Nova e Vitória.

Pote C: ABC, Amazonas, Botafogo-PB, Confiança, CSA, Ferroviário-CE, Náutico, Novorizontino, Remo e Tombense.

Pote D: Altos, América-RN, Aparecidense, Athletic-MG, Caxias, Manaus, Nova Iguaçu, Portuguesa-RJ, Retrô e São José-RS.

Pote E: Águia de Marabá, ASA-AL, Cascavel, Maringá, Pouso Alegre, Porto Velho, São Raimundo-RR, Sousa-PB, Tocantinópolis, União Rondonópolis.

Pote F: Ceilândia, Concórdia, Humaitá-AC, Inter de Limeira, Maranhão, Operário-MS, Operário VG-MT, Sergipe, Trem-AP, Tuna Luso.

Pote G: Boavista-RJ, CSE-AL, GAS-RR, Maracanã-CE, Olaria, Portuguesa-SP, Parnahyba-PI, Rio Branco-ES, Rio Branco VN-ES, Santa Cruz-RN.

Pote H: Barcelona de Ilhéus, Barcelona-RO, Capital-DF, Dourados-MS, Guarany de Bagé, Independência-AC, Jequié, Oratório, União-TO e Votuporanguense.

Quem enfrenta quem?

Pote A x Pote E

Pote B x Pote F

Pote C x Pote G

Pote D x Pote H

Onde assistir ao vivo

O sorteio da Copa do Brasil será transmitido ao vivo pela CBF TV, no seu canal no Youtube.