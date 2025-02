PSG vence o Le Mans e garante vaga nas quartas de final da Copa da França

O Paris Saint-Germain visitou o Le Mans, nesta terça-feira, pelas oitavas de final da Copa da França. No Estádio Marie-Marvingt, os visitantes venceram por 2 a 0, com gols de Désire Doué e Bradley Barcola, e avançaram de fase na competição.

Com o resultado, o PSG garante vaga nas quartas de final da Copa da França e se junta a Dunkerque e Brest, que também se classificaram nesta terça-feira. Por outro lado, o Le Mans se despede da competição.

O PSG volta a campo nesta sexta-feira, às 17h05 (de Brasília), quando recebe o Monaco, pela 21ª rodada do Campeonato Francês, no Parque dos Príncipes. O Le Mans visita o Dijon neste sábado, às 14 horas, pela 20ª rodada da Terceira Divisão Francesa, no Estádio Gaston-Gérard.

O Paris Saint-Germain abriu o placar aos 24 minutos da primeira etapa. Após um erro na saída de bola do Le Mans, Désire Doué recebeu de Gonçalo Ramos e bateu cruzado para marcar.

Já no segundo tempo, em jogada pela ponta esquerda, Nuno Mendes fez belo lançamento para Bradley Barcola, que venceu a marcação e bateu por cobertura na saída do goleiro, para ampliar a vantagem do PSG, aos 26 minutos.