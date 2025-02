Promessa da base, Nadson assina primeiro contrato profissional com o Santos

Nesta terça-feira, através de nota oficial, o Santos anunciou que Nadson, destaque das categorias de base do Peixe, assinou seu primeiro contrato profissional. O novo vínculo firmado entre clube e atleta é válido até 23 de janeiro de 2028.

"É um sonho realizado estar aqui assinando meu contrato profissional com o Santos. É um clube onde muito moleque sonha em estar. Realizar esse sonho de assinar e estar treinando com o profissional, treinando com 'o homem' também é um sentimento muito especial, um sentimento único. Meu sonho é poder trazer muitos títulos, me destacar bastante e ser feliz aqui no Santos", declarou o jogador de 16 anos.

Nascido em 2009, Nadson foi o atleta mais jovem do Santos na disputa da última edição da Copinha. O atacante encerrou a última temporada em alta, sendo vice-campeão paulista sub-15 e artilheiro do Santos no Campeonato Paulista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Santos Futebol Clube (@santosfc)

Em 2024, o jogador se consolidou como um dos principais destaques da base, atuando também em alguns jogos pelo sub-17.

"Eu sempre falo que é um sentimento único jogar aqui na Vila. Poder estar assinando aqui dentro da Vila, fica marcado na minha história. Me sinto bastante feliz por poder estar sempre com minha família. Se não fosse por eles, nada disso seria possível, então é sempre tudo por eles", concluiu.

Após vencer o São Paulo por 3 a 1, o Santos retorna aos gramados nesta quarta-feira, às 21h35 (de Brasília), quando recebe o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Estadual.