Presidente do Talleres dispara contra o Corinthians: "Pensamos que era um clube sério"

Andrés Fassi, presidente do Talleres, teceu fortes críticas ao Corinthians devido ao impasse na transação que envolveu o meia Rodrigo Garro. O dirigente, que alega que o Timão deve mais de US$ 5 milhões à equipe de Córdoba, disse que negociou o camisa 10 na temporada passada achando que o Alvinegro "era um clube sério".

O Corinthians foi condenado pela Fifa a pagar valores milionários ao Talleres. Na temporada passada, o clube brasileiro depositou US$ 4 milhões na conta da agremiação argentina, que por sua vez pedia que o valor fosse depositado sem dedução de impostos. Fassi pleiteia a diferença do montante, além de multa e vencimento antecipado das demais parcelas da transferência, que ficou estabelecida em US$ 7 milhões (R$ 34,7 milhões na cotação da época).

"(O Corinthians) Nos deve mais de US$ 5 milhões. Eles têm que pagar. Compraram nosso melhor jogador e não nos pagaram. Sempre que você vende (um jogador), faz com expectativa de receber, não de ir para a Fifa ou TAS. Vendemos pensando que era um clube sério", disparou o presidente do Talleres à ESPN.

O clube alvinegro contestou o pedido do dirigente argentino e entrou com recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). Em nota oficial, o Corinthians afirmou "que está conduzindo a questão dentro dos trâmites legais, respeitando todas as instâncias e confiante em uma solução justa para ambas as partes".

O Corinthians também foi acionado na Fifa pelo Santos Laguna, do México, que alega que o clube brasileiro atrasou a segunda parcela da aquisição do zagueiro Félix Torres. Assim como Garro, o beque equatoriano foi contratado no início de 2024.

Ao todo, o montante pedido pelos clubes na Fifa ultrapassa US$ 9,5 milhões (cerca de R$ 56 milhões na cotação atual).