Oscar do Esporte, Laureus repete sede em edição comemorativa de 25 anos

A edição comemorativa de 25 anos do Prêmio Laureus, considerado o Oscar do esporte, será realizada em Madri, na Espanha.

O que aconteceu

A capital espanhola sediará o evento pelo segundo ano consecutivo. A premiação decidiu retornar para a cidade após o sucesso da edição do ano passado.

O prêmio elegerá os principais nomes das competições de 2024. O ano passado contou com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris, além dos eventos anuais do mundo do esporte.

A cerimônia ocorre no dia 21 de abril e será transmitida globalmente. A organização promete a presença dos "maiores nomes do esporte mundial" no evento que celebra os 20 anos da estreia da premiação, realizada pela primeira vez em Mônaco, em 2000.

Os indicados serão anunciados no dia 3 de março. As principais estrelas esportivas concorrem em sete categorias de elite para ganhar 'O Laureus', célebre estatueta concedida aos vencedores. O júri é composto por 69 lendas esportivas da Laureus World Sports Academy.

Novak Djokovic recebe seu quinto troféu do Laureus Imagem: Pablo Cuadra/Getty Images for Laureus

Os Esportistas do Ano de 2024 foram a jogadora espanhola Aitana Bonmatí e o tenista Novak Djokovic. O inglês Jude Bellingham foi eleito a revelação do ano, e a ginasta norte-americana Simone Biles ganhou como "retorno do ano".

O Brasil não tem um representante entre os vencedores do Laureus desde 2017. O último brasileiro eleito na premiação foi o atleta paralímpico Daniel Dias, que venceu em 2016 e conquistou sua terceira estatueta. O surfista Filipinho e a skatista Rayssa Leal concorreram na última edição na categoria Esportes em Ação, mas não ganharam.