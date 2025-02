Portuguesa-RJ x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Carioca

Ainda comemorando o título da Supercopa Rei, conquistado no último domingo diante do Botafogo, o Flamengo volta a campo na noite desta quarta-feira, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro vai enfrentar a Portuguesa no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), a partir das 19 horas (de Brasília).

Onde Assistir

A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (Pay-per-view).

Como as equipes chegam

Com dez pontos e um jogo a menos na fase classificatória do Estadual, o Flamengo está na quinta colocação na tabela e pode ganhar posições dependendo dos resultados dos líderes Volta Redonda (13), Vasco (13), Nova Iguaçu (12) e Maricá (11). A Portuguesa, por sua vez, aparece na penúltima posição com seis pontos e busca uma recuperação na tabela após quatro derrotas consecutivas.

Treino e viagem para Uberlândia! ?: Gilvan de Souza / CRF#VamosFlamengo pic.twitter.com/uc0ijh9Jxm ? Flamengo (@Flamengo) February 4, 2025

Após a vitória sobre o Botafogo, o técnico Filipe Luis sinalizou que continuará fazendo um rodízio no elenco para dar ritmo de jogo aos atletas neste início de temporada. Assim, como aconteceu na semana passada contra o Sampaio Corrêa, o Flamengo irá a campo com uma formação diferente da que atuou no domingo.

Jogadores que não foram titulares contra o Botafogo, como Arrascaeta, Luiz Araújo e Everton Cebolinha, devem iniciar a partida. Outro que pode estar entre os onze iniciais é Danilo. O jogador da Seleção Brasileira estreou com a camisa do Flamengo ao entrar no final da partida em Belém.

Já o lateral Varela foi dispensado devido ao falecimento da mãe, no Uruguai, e não estará disponível.

FICHA TÉCNICA



PORTUGUESA-RJ X FLAMENGO

Local: Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)



Data: Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025



Horário: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Pierry Dias dos Santos



Assistentes: Júlio César Souza Gaudêncio e Juan Motta Cidri



VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

FLAMENGO: Matheus Cunha, Daniel Sales, João Victor, Danilo (Cleiton) e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Allan e Arrascaeta (Matheus Gonçalves); Luiz Araújo, Juninho e Everton Cebolinha



Técnico: Filipe Luis

PORTUGUESA-RJ: Vinícius Machado, Joazi, Victor Pereira, Clayton e Marcos Vinícius; Wellington Cézar, João Paulo (Willian), Romarinho e Anderson Rosa (Miguel Vinícius); Joãozinho e Lohan (Rafael Silva)



Técnico: Douglas Ferreira