Portuguesa fica duas vezes atrás do placar, mas busca igualdade na casa do Velo Clube

Velo Clube e Portuguesa ficaram no empate pelo placar de 2 a 2, em partida quente disputada no estádio Benito Castellano, em Rio Claro (SP), nesta terça-feira. O duelo, válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista, foi marcado por grandes atuações. Renan Peixoto, duas vezes, Jefferson Nem e Sillas marcaram os gols da noite, que contou com duas reações da equipe visitante.

Com o resultado, o Velo Clube chegou ao quinto ponto e se manteve na última colocação do Grupo D, que tem São Bernardo, Palmeiras e Ponte Preta. A Portuguesa agora tem seis, ocupando o terceiro lugar do Grupo B, com Santos, Guarani e Red Bull Bragantino.

O primeiro tempo foi marcado por muito movimento dos dois times. A Portuguesa chegou bem com Jajá, mas parou em uma grande defesa do goleiro Dalton ainda no início da partida. O goleiro do Velo Clube voltou a ter boa participação no lance seguinte, em mais uma finalização do camisa 7. O Velo Clube respondeu com Sillas e foi a vez de Rafael Santos trabalhar.

O primeiro gol do jogo aconteceu após cobrança de pênalti para o Velo Clube. Daniel Amorim foi para a cobrança, mas parou no goleiro Rafael Santos. Jefferson Nem estava na jogada e não perdeu a oportunidade de balançar as redes. Não demorou para o empate ocorrer. Cristiano tentou em cobrança de falta e Renan Peixoto contou com a falha de Dalton para marcar. A etapa inicial terminou com um justo empate.

A etapa final da partida já começou quente. Logo aos seis minutos, o meio-campista Silas aproveitou boa oportunidade e colocou o Velo Clube novamente em vantagem. O time da casa manteve a presença no ataque e chegou com Júlio Vaz, que parou em Rafael Santos.

Renan Peixoto voltou a aparecer a favor da Portuguesa aos 25 minutos. Após jogada de Lucas Hipólito pela esquerda, o atacante deixou tudo igual novamente no Benitão. O jogo se manteve quente, com oportunidades para os dois lados até o fim.

Na próxima rodada do Paulistão, a Portuguesa encara a Inter de Limeira, na sexta-feira (7), às 20h30, no Pacaembu. O Velo Clube encara o Botafogo-SP, no sábado (8), às 16h, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

VELO CLUBE 2 X 2 PORTUGUESA

VELO CLUBE - Dalton; Yuri Ferraz, Rafael Ribeiro, Júlio Vaz, Gabriel Mancha e Léo Campos (Renan Siqueira); Léo Baiano (Carlos Manuel), Pedro Favela (Vinícius Leite) e Sillas (Felipinho Barreto); Jefferson Nem e Daniel Amorim. Técnico: Guilherme Alves.

PORTUGUESA - Rafael Santos; Alex SIlva, Eduardo Biazus, Alex e Lucas Hipólito (Pedro Henrique); Hudson (Rildo), Cristiano (Henrique Almeida) e Tauã (Fernando Henrique); Maceió, Renan Peixoto e Jajá (Matheus Nunes). Técnico: Cauan de Almeida.

GOLS - Jefferson Nem aos 30 e Renan Peixoto aos 40 minutos do primeiro tempo; Sillas aos sete minutos e Renan Peixoto aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza.

CARTÕES AMARELOS - Yuri Ferraz, Júlio Vaz (Velo Clube); Eduardo Biazus (Portuguesa)

RENDA - R$ 112.870,00.

PÚBLICO - 2.681 torcedores.

LOCAL - Estádio Benito Castellano, em Rio Claro (SP).