Piquerez celebra retorno aos gramados e projeta Derby contra o Corinthians

Nesta terça-feira, após o treino de preparação do Palmeiras para o Derby contra o Corinthians, válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista, o lateral esquerdo Piquerez comemorou seu retorno aos gramados. O atleta contribuiu com uma assistência na goleada do Verdão sobre o Guarani por 4 a 1, no último domingo.

"Foram seis meses e um pouquinho mais, com muitas coisas que passaram no caminho, mas, com a ajuda de todo mundo aqui, de todos da Academia de Futebol, de todo mundo, conseguimos superar isso. Graças a Deus, já passou. Agora voltei a estar junto ao grupo, a estar à disposição, que é o que todo jogador quer fazer, e agora é poder ajudar a equipe, seja onde for", destacou Piquerez.

Os comandados de Abel Ferreira ostentam uma invencibilidade de sete jogos contra o Corinthians em Paulistas, com duas vitórias e cinco empates. O Derby está marcado para acontecer nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque.

"Clássico é sempre clássico, ainda mais contra o Corinthians, e temos que ganhar. De qualquer maneira, jogando bonito ou jogando feio, temos que ganhar, ainda mais em casa. Esperamos o apoio de toda a nossa torcida, todo mundo vibrando juntos e puxando para o mesmo lado, que vai dar tudo certo", pontuou.

Facundo Torres e Emiliano Martínez foram dois dos três reforços que o Palmeiras contratou para a temporada. Ambos são companheiros de Piquerez na seleção do Uruguai. O camisa 22 diz estar muito contente com a chegada de seus compatriotas.

"Muito boas as chegadas do Facundo e do Emiliano, fico muito feliz por eles. É um passo muito grande na carreira deles, chegar aqui a um dos maiores clubes do mundo. Conhecia já o Facundo, joguei com ele e cheguei a ter umas conversas anteriormente", disse.

"O Emiliano também conheço, mas de jogar contra. Ele jogava no tradicional rival (Nacional). Com ele, não tive tanto contato antes, mas agora estamos juntos e tento ajudá-los na maioria das coisas. Fico feliz por eles, espero que possam nos ajudar a buscar os títulos", finalizou.

Com três vitórias, dois empates e uma derrota até o momento, o Verdão se encontra com 11 pontos, na segunda colocação do Grupo D do Estadual, atrás do São Bernardo, líder da chave com 15 unidades.