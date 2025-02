A sétima rodada do Campeonato Paulista começou nesta terça-feira (4), com dois jogos na noite. Ambos terminaram com igualdade no marcador.

Assista aos melhores momentos dos quatro jogos desta terça (4): Velo Clube x Portuguesa e Inter de Limeira x Red Bull Bragantino.

Velo Clube 2 x 2 Portuguesa

Inter de Limeira 1 x 1 Red Bull Bragantino