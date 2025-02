Palmeiras x Corinthians: veja parcial de ingressos vendidos para o Derby no Allianz

O Palmeiras já vendeu 21.100 ingressos para o clássico contra o Corinthians, agendado para esta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

O estádio alviverde sediará o Derby com capacidade reduzida. O Gol Norte será adaptado devido à instalação de um palco para o evento Carnauol, que acontece no sábado, dia 8. O setor será aberto com restrições de público, o que reduzirá a capacidade da arena em cerca de 25% a 30%.

A fim de garantir o benefício concedido pelo Avanti a seus adeptos, o Gol Norte vai incorporar uma parte da Central Leste, enquanto o setor Superior Norte não será aberto.

A comercialização geral das entradas teve início nesta segunda-feira. Os valores dos bilhetes variam entre R$ 150 e R$250.

Este será o terceiro jogo do Verdão no Allianz Parque em 2025, o segundo com capacidade reduzida. Antes, na estreia do Estadual, contra a Portuguesa, o Palmeiras também precisou adaptar os setores devido à montagem de um palco. Enquanto isso, o duelo contra o Novorizontino foi alterado para a Arena Barueri por conta de um evento no estádio.

O Alviverde vem de vitória no Paulistão. O time de Abel Ferreira derrotou o Guarani no último domingo, por 4 a 1, no Brinco de Ouro, e ocupa a segunda colocação do Grupo D, com 11 pontos. O São Bernardo lidera a chave, com 15.

Veja valores dos ingressos para Palmeiras x Corinthians, por setor:

Gol Norte: R$ 150



Superior Sul: R$ 160



Superior Leste: R$ 180



Superior Oeste: R$ 180



Gol Sul: R$ 200



Central Leste: R$ 230



Central Oeste: R$ 250