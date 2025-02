Titulares dão liga, e Palmeiras tem 5 motivos para sorrir antes de clássico

Do UOL, em São Paulo

O Palmeiras teve atuação convincente contra o Guarani, quando Abel mandou a campo um time com as melhores opções disponíveis, e chegará ao clássico contra o Corinthians, na quinta-feira (6), com alguns motivos para sorrir.

Cinco motivos

O primeiro deles é Estêvão. O atacante teve boas atuações nos jogos em que esteve em campo, mas não vinha sendo o mesmo protagonista da reta final de 2024. Após o empate com o Bragantino, Abel deu um "puxão de orelha" que parece ter resolvido — a joia foi mais objetiva e marcou dois gols contra o Guarani.

Raphael Veiga voltou a aparecer. Com menos minutos em campo no revezamento de Abel, o meio-campista foi um dos protagonistas na goleada sobre o Guarani, com três assistências. O bom desempenho também veio no primeiro jogo junto dos principais companheiros.

Maurício vive grande fase. O meia-atacante vem sendo o principal jogador do Palmeiras neste começo de 2025. São três gols e uma assistência para o jogador que terminou 2024 alternando entre reserva e titular, mas que agora parece ter se firmado em uma das vagas, seja no meio ou no ataque.

Piquerez cada vez melhor. O lateral-esquerdo se recuperou de uma lesão no joelho e tem ganhado minutos nos dois últimos jogos, ambos saindo do banco. O uruguaio deu uma assistência contra o Guarani e deve retomar o espaço no time titular em breve.

Palmeiras tem mais tempo para treinar. O elenco terá, ao todo, três treinos para o clássico contra o Corinthians. O rival, por sua vez, terá apenas duas atividades para o confronto já que entrou em campo na última segunda-feira (3).

Palmeiras oscila no começo de 2025

O começo de temporada do Palmeiras tem sido irregular. A equipe tem três vitórias, dois empates e uma derrota até aqui.

Parte da oscilação pode ser explicada pelas escolhas de Abel Ferreira. O treinador deu oportunidades para a maioria dos jogadores e utilizou duas equipes diferentes neste começo de ano.

O cenário mudou contra o Guarani. Na goleada do último domingo, o técnico português juntou o que tinha de melhor nos dois times montados e o resultado foi visto em campo: 4 a 1 a favor do Palmeiras na partida anterior ao clássico contra o Corinthians.

