Palmeiras encaminha empréstimo do meia Rômulo ao Ceará; veja detalhes

O meio-campista Rômulo está perto de ser emprestado pelo Palmeiras ao Ceará. O jogador deve ser cedido ao Vozão até o final desta temporada, sem opção de compra. O clube nordestino irá arcar com o salário do atleta.

O objetivo da negociação é dar mais minutos ao meia, que vinha tendo pouco espaço dentro do elenco alviverde e tinha pouca perspectiva de mudar este cenário. Ele chegou a receber algumas oportunidades de Abel Ferreira nos primeiros jogos deste ano, mas não convenceu o treinador.

O Ceará é visto como uma boa alternativa, uma vez que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro e é comandado pelo técnico Léo Condé, que conhece o jogador dos tempos de Novorizontino.

A informação foi publicada inicialmente pelo Nosso Palestra e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Rômulo foi contratado pelo Palmeiras em meados de abril do ano passado. Ele foi um dos destaques do Paulistão com a camisa do Novorizontino e se enquadrava em um perfil semelhante ao de Richard Ríos, como um jogador que teve boas atuações no Estadual, demandou baixo investimento e poderia render frutos no futuro.

O meia de 23 anos, entretanto, não conseguiu se firmar no Verdão. Ele disputou apenas 12 partidas em 2024, não marcou nenhum gol e deu só uma assistência. Já nesta temporada, foram quatro aparições discretas no Campeonato Paulista. Ele sequer esteve banco de reservas no último jogo da equipe, contra o Guarani, em Campinas.