Palmeiras e Flamengo conhecem rivais na Libertadores sub-20

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta terça-feira os grupos da próxima edição da Copa Libertadores da América sub-20. A competição será disputada a partir do dia 1º de março no Paraguai com dois brasileiros: Palmeiras e Flamengo.

O sorteio colocou o Verdão no grupo C. Seus primeiros adversários no torneio serão Independiente Del Valle, do Equador, Cerro Porteño, do Paraguai, e Blooming, da Bolívia.

O Flamengo encabeça o grupo A da competição. A equipe carioca irá enfrentar O?Higgins, do Chile, Danubio, do Uruguai, e Olimpia, do Paraguai.

O Brasil é o atual campeão da Libertadores sub-20 com o Flamengo. Referência na base nos últimos anos, o Palmeiras buscará o primeiro título do evento.