Palmeiras define sede de treinos para o Mundial de Clubes; veja detalhes

O Palmeiras já definiu a sua sede de treinamentos para a disputa do Mundial de Clubes de 2025. A delegação alviverde utilizará as instalações da Universidade da Carolina do Norte, na cidade de Greensboro, durante a primeira fase da competição.

A opção por Greensboro se deu pela localização estratégica da cidade, que facilitará a logística das viagens para Nova Jersey e Miami, onde o Verdão fará os três primeiros jogos do torneio intercontinental. Os voos de Greensboro para Nova Jersey e Miami duram cerca de 1h10 e 1h50, respectivamente.

Segundo o Palmeiras, o clube terá à disposição na Carolina do Norte um estádio com capacidade para 3,5 mil pessoas, incluindo dois campos de treinamento, além de vestiários e sala de musculação, entre outras comodidades.

Bora pra boro!



A cidade da Carolina do Norte será a base de treinamentos do #MaiorCampeãoDoBrasil na #FIFACWC ? https://t.co/Za3LHbyxwd pic.twitter.com/cLhS1esu55 -- SE Palmeiras (@Palmeiras) February 4, 2025

O Alviverde ocupa a cabeça de chave do Grupo A do Mundial de Clubes, ao lado do Porto, Al-Ahly-EGI e o Inter Miami, do astro Lionel Messi.

A estreia da equipe de Abel Ferreira está prevista para o dia 15 de junho, diante do Porto. Já no dia 19, o Palmeiras mede forças com os egípcios - ambas as partidas serão em Nova Jersey. Os palestrinos enfrentam o time de Messi, Suárez e cia em 23 de junho, na cidade de Miami. O Verdão já divulgou informações sobre a venda de ingressos para a fase inicial da competição.