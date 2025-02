Palmeiras define base nos EUA para Mundial de Clubes no meio do ano

O Palmeiras já sabe onde ficará para o Mundial de Clubes, entre junho e julho. O clube definiu as instalações da Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, como base de treinamento durante a primeira fase. A sede que receberá jogos mais próxima é Charlotte, onde o time de Abel Ferreira não disputará nenhuma partida.

Entretanto, a escolha se deu pela estratégia de viagens para Nova Jersey, onde o Palmeiras jogará contra Porto e Al-Ahly, e para Miami, onde o adversário será o Inter Miami. A viagem para os dois primeiros jogos leva, em média, 1 hora e 10 minutos. Já o voo para o último duelo da fase de grupos dura 1 hora e 50 minutos.

O campus da Universidade da Carolina do Norte dispõe de um estádio com capacidade para 3,5 mil pessoas, dois campos de treinamento, vestiários e sala de musculação, entre outras comodidades. Os meses de junho e julho são os mais chuvosos de Greensboro.

Apesar da semelhança com a palavra "green" (verde, em inglês), o que faria o Palmeiras se sentir em casa, o nome do município faz referência a Nathanael Greene, major que lutou na Guerra de Independência dos Estados Unidos.

Já o Fluminense ficará na Universidade da Carolina do Sul, na cidade de Colúmbia. O clube carioca considerou outras seis possibilidades disponibilizadas pela Fifa antes de decidir pelo local. O complexo esportivo foi utilizado pelo Liverpool, na pré-temporada do time inglês em 2024.

O Centro de Treinamento atende exclusivamente ao futebol e conta com academia completa, quatro vestiários, espaço de recuperação com crioterapia (tratamento com frio), sala de fisioterapia, auditório, entre outros espaços. A universidade fica a menos de dez minutos do hotel onde a equipe vai ficar hospedada e a 18 minutos do aeroporto. O Fluminense jogará em Nova York e Miami. Os voos para os dois locais são considerados curtos pela direção tricolor.

O Flamengo também já tem a definição. A equipe utilizará as instalações da Universidade de Stockton, em Atlantic City, em Nova Jersey. A cidade é próxima da Filadélfia, onde o clube rubro-negro joga as duas primeiras partidas da fase inicial.

No complexo da Universidade de Stockton, o Flamengo terá dois campos oficiais à disposição, academia climatizada, estrutura de fisioterapia, além de salas de reunião para a comissão técnica. Lá, serão cinco dias de treinamento até a estreia.

Depois dos dois primeiros jogos, a delegação flamenguista se deslocará em voo fretado de aproximadamente duas horas para Orlando. Na cidade da Flórida, o time encerra a fase de grupos contra o León, do México.

Entre os brasileiros, o Botafogo é o único que ainda não definiu o local que será sua sede de treinamentos. O Mundial de Clubes será disputado entre os dias 15 de junho e 13 de julho. Participarão 32 equipes, divididas em oito grupos de quatro clubes que se enfrentam em turno único. Os dois melhores de cada chave se classificam para as oitavas de final, com toda a fase de mata-mata disputada em jogo único.