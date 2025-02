Onde vai passar Velo Clube x Portuguesa pelo Paulistão? Como assistir

Velo Clube e Portuguesa se enfrentam hoje (4), às 18h30 (de Brasília), no Benito Agnello Castelano, em Rio Claro, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido pelo UOL Play (streaming).

A Portuguesa soma cinco pontos e é a 3ª colocada do Grupo B. Já o Velo Clube é o lanterna do Grupo D, com quatro pontos.

A Lusa conquistou a primeira vitória na rodada anterior. A equipe da capital recebeu o Botafogo-SP e venceu por 3 a 2.

O Velo Clube quer voltar a vencer após duas rodadas. No último compromisso, a equipe de Rio Claro perdeu para o Mirassol por 1 a 0.

Velo Clube x Portuguesa -- Paulistão 2025