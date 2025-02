Neymar deve jogar 30 min, mas é favorito de bets para marcar; veja detalhes

Neymar só deve atuar por 30 minutos em Santos x Botafogo-SP, jogo do Campeonato Paulista que ocorre na noite desta quinta (4). Mesmo diante do pouco tempo, o atacante, segundo três casas de apostas, é o jogador com mais chance de balançar as redes no confronto.

Veja detalhes

O camisa 10 aparece com maior probabilidade de marcar em relação a titulares habituais do Peixe, como Tiquinho Soares, Soteldo e até Guilherme, artilheiro isolado do estadual com sete gols.

A curiosidade foi constatada em três bets diferentes: Galera Bet, Sportingbet e Bet365. As casas de aposta também sinalizam uma vitória tranquila do Santos, que atuará dentro da Vila Belmiro.

As odds (chances) para que Neymar marque na partida do Paulistão giram em torno de 1.9. Isso significa que, para cada R$ 1 apostado, o torcedor embolsará R$ 0,95 em caso de acerto — um ganho, portanto, de quase 100%.

O atacante voltará a atuar depois de mais de um ano: a última partida do astro ocorreu no dia 4 de novembro, ainda defendendo o Al-Hilal, quando uma lesão na coxa o afastou dos gramados.

Neymar impressiona

Neymar se apresentou em boas condições físicas no treino desta segunda (3) e se movimentou bem durante atividade técnica e táticas com os reservas.

O camisa 10 trabalhou com quem não foi titular no jogo contra o São Paulo, no sábado, e se posicionou como meia e até como falso 9.

O preparo do astro chamou a atenção. Ele trabalhou sem limitações e se mostrou plenamente recuperado da contusão.