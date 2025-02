Neymar passa por corredor polonês, mas deixa companheiros no 'vácuo'; veja

O fato de ser uma estrela mundial não fez com que Neymar escapasse do tradicional corredor polonês promovido pelos jogadores do Santos aos novos reforços do clube. Ele precisou encarar o desafio durante o treino desta terça-feira (4), no CT Rei Pelé.

O que aconteceu

Neymar passou pelo meio do corredor composto por duas fileiras de jogadores do Santos. Ele se abaixou, protegeu a cabeça e recebeu alguns tapas nas costas.

O camisa 10 deixou os companheiros no "vácuo" em seguida. Os jogadores insistiram para que ele passasse mais uma vez, fazendo o caminho de volta, mas ele se negou e divertiu os colegas de time.

O perfil do Santos nas redes sociais brincou com o vácuo de Neymar: "Ele foi, mas não voltou", escreveu o Peixe.

O "batismo" vem um dia antes da estreia de Neymar. Ele deve jogar por cerca de 30 minutos no duelo contra o Botafogo-SP, na próxima quarta-feira (5), na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Ele foi, mas não voltou. 😂 pic.twitter.com/FOnUcu2an6 -- Santos FC (@SantosFC) February 4, 2025

