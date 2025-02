Neymar cartola? 'Dois nomes ele aprovou de cara', explica Musetti

Neymar chegou ao Santos na semana passada e, além do status de craque dentro de campo, tem ajudado na busca por reforços. Lucas Musetti, repórter do UOL, explicou no De Primeira as movimentações feitas pelo camisa 10 na tentativa de melhorar o elenco do Peixe.

O Neymar e seu pai participam diretamente dessa procura por reforços. Ouvi que dois nomes o Neymar aprovou de cara — ele já queria indicar, e os nomes já estavam no radar do Santos: o Arthur Melo, que acabou emprestado para o Girona, e o próprio Paredes, que deve continuar na Roma

Na resenha, o Neymar fala: 'cara, eu preciso de um time forte. Querem que eu converse com fulano? Esse aqui me falou que quer vir...'. Nos bastidores, lá atrás, quando a negociação começou avançar, eles falaram na resenha: 'E o Pogba, hein? Olha, o Sergio Ramos tá livre... o Thiago Silva é meu amigo' Lucas Musetti

Musetti afirmou que a diretoria santista deve buscar outros nomes para o elenco nos próximos dias — já com o "fator Neymar" ativado.

São conversas que o Neymar não participa diretamente e não quer saber de salário, mas pressiona. O Arthur e o Paredes foram procurados pelo Santos, mas as negociações não avançaram. Nos próximos dias, o Santos deve procurar outros jogadores — tanto pelo fator técnico quanto por serem amigos Lucas Musetti

Jorge Jesus lamenta saída de Neymar

Jorge Jesus lamentou a saída de Neymar do Al-Hilal em mensagem ao colunista Paulo Vinícius Coelho.

O técnico português negou que teve problema pessoal com Neymar no clube saudita e disse que tinha como objetivo ganhar a Champions League asiática com o brasileiro em campo.

Tenho uma mensagem do Jorge Jesus aqui. Eu perguntei se teve problema, ele respondeu: 'nunca tivemos nenhum problema, Neymar está clinicamente curado e pronto para jogar. Achei uma pena que ele não ficasse, queríamos ganhar juntos a Champions League da Ásia'.

É o que o Jorge Jesus disse sobre ele estar pronto para jogar.

Paulo Vinícius Coelho

Neymar rescindiu com o Al-Hilal cinco meses antes do fim do seu contrato na esteira de uma declaração de Jorge Jesus sobre sua limitação física após a grave lesão no joelho.

Com limite de jogadores estrangeiros, o craque não estava inscrito pelo clube na liga saudita, apenas na Champions League Asiática.

Neymar voltou ao Brasil na última sexta (31), teve uma apresentação de gala na Vila Belmiro e assinou com o Santos até junho.

