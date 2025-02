Necessidade de cirurgia 'segura' acordo de Santos e Palmeiras por Zé Rafael

Acertado com o Santos, Zé Rafael passará por uma cirurgia na coluna.

O que aconteceu

Provável reforço do Santos, Zé Rafael será submetido a um procedimento cirúrgico na coluna.

O meio-campista deve precisar de pelo menos dois meses de recuperação. As dores limitaram seu desempenho no Palmeiras em 2024.

Santos e Palmeiras fecharam um acordo por Zé, mas há uma cláusula que rescinde o contrato se o atleta não se recuperar dentro do prazo previsto pelos departamentos médicos de ambos os clubes.

Como foi inscrito pelo Verdão no Paulistão, Zé Rafael só poderá atuar no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil pelo Santos. O Peixe, então, não tem pressa pela recuperação.

O Santos investirá 2,5 milhões de euros por Zé (R$ 15,5 mi) se o meia tiver plena recuperação. Ele foi um pedido do técnico Pedro Caixinha e gerou quatro tentativas do Peixe até o "sim" do atleta.