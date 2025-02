Milan anuncia João Félix por empréstimo junto ao Chelsea até o fim da temporada europeia

O Milan oficializou nesta terça-feira (4) a contratação do meia-atacante João Félix. O jogador de 25 anos chega por empréstimo do Chelsea até o final da temporada europeia, sem cláusula de opção de compra. Após realizar os exames médicos em Milão na segunda-feira, Félix assinou contrato com o clube rossonero e já se prepara para uma possível estreia diante da Roma, nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa da Itália.

"Olá, fãs do Milan. Aqui é João Félix. Estou muito feliz por estar aqui e ansioso para vê-los no estádio amanhã. Vamos juntos", declarou o português em vídeo divulgado nas redes sociais do clube.

A busca por mais minutos em campo foi decisiva para a saída de Félix do Chelsea. Desde seu retorno ao clube londrino em agosto de 2024, em uma transferência definitiva por 52 milhões de euros, ele enfrentou dificuldades sob o comando de Enzo Maresca, sendo titular em apenas três jogos do Campeonato Inglês e marcando sete gols em 20 partidas.

O Chelsea optou por negociar o português fora do Campeonato Inglês, após consultas de clubes como o Aston Villa. Segundo informações da imprensa italiana, o Milan pagará entre 2 e 3 milhões de euros pelo empréstimo, além de arcar com o salário integral do jogador.

João Félix despontou como uma das maiores promessas do futebol português ao ser revelado pelo Benfica. Em 2019, foi contratado pelo Atlético de Madrid por 126 milhões de euros, tornando-se a transferência mais cara da história do clube espanhol. Apesar do status de estrela, não conseguiu se firmar como protagonista na equipe de Diego Simeone.

Desde janeiro de 2023, o atacante acumula passagens por Chelsea e Barcelona, além do retorno ao Atlético antes da transferência definitiva para os Blues. A ida ao Milan é a quarta mudança de clube em apenas dois anos.

Félix será comandado por Sérgio Conceição, compatriota e novo técnico do Milan. A equipe rubro-negra tem se movimentado intensamente no mercado de transferências. Além de João Félix, o clube contratou o lateral Kyle Walker (Manchester City), o centroavante Santiago Giménez (Feyenoord), o meio-campista Warren Bondo (Monza) e o atacante Riccardo Sottil (Fiorentina).

Com a chegada de João Félix, o Milan tenta crescer no Campeonato Italiano visando se aproximar das primeiras posições, além de buscar uma conquista através das Copas.