Mercado: acordo Palmeiras-Santos travado, baixa no Fla e 'cartola' Neymar

A temporada começou, e agora os times se mexem no mercado da bola para montar seus elencos. A terça-feira (4) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Zé Rafael precisará ficar cerca de dois meses afastado por problema na coluna Imagem: Abner Dourado/AGIF

Acordo travado. Provável reforço do Santos, Zé Rafael será submetido a um procedimento cirúrgico na coluna. O meio-campista do Palmeiras deve precisar de pelo menos dois meses de recuperação — o acordo entre as equipes, portanto, está travado porque ele está inscrito no Campeonato Paulista pelo alviverde. O Peixe, que investirá 2,5 milhões de euros pelo atleta (R$ 15,5 mi), não tem pressa pela recuperação.

Nada feito. O presidente Marcelo Teixeira, do Santos, informou que o Peixe encerrou as negociações pelo meio-campista Leandro Paredes, que está na Roma (ITA). O dirigente confirmou o interesse, mas afirmou que os italianos estavam "intransigentes". O volante argentino, que é amigo de Neymar, tem contrato com a Roma até o meio deste ano.

Carlinhos deixou o Flamengo rumo ao Vitória em negociação por empréstimo Imagem: Gilson Lobo/AGIF

Baixa no Fla. O Vitória anunciou a chegada do atacante Carlinhos, ex-Flamengo. O jogador de 27 anos assinou com o Leão por empréstimo até o final de 2025. A novidade já havia sido confirmada pelo treinador Thiago Carpini na última sexta-feira, após a goleada do Vitória sobre o Jacobina, por 4 a 0, pelo Campeonato Baiano. Atuando com a camisa do Fla, o atleta fez 20 jogos e marcou cinco gols.

Deu ruim. O Porto esteve muito perto de fechar a contratação de Luís Guilherme no último dia do mercado de inverno europeu, mas, por questões burocráticas, não teve tempo suficiente para sacramentar o acordo com o West Ham. O insucesso aconteceu porque, para finalizar uma transferência, a Federação Portuguesa de Futebol e Liga Portuguesa exigem sempre que qualquer novo reforço esteja em solo português no momento da assinatura de contrato. Os clubes tiveram discordâncias na reta final da negociação, que envolvia um valor de aproximadamente 18 milhões de euros (R$ 108 milhões, na cotação atual), e optaram por deixar as conversas de lado.

Neymar participa, ao lado do pai, na busca por reforços ao Santos Imagem: Raul Baretta / Santos FC

Ney cartola. Neymar chegou ao Santos na semana passada e, além do status de craque dentro de campo, tem ajudado na busca por reforços. Lucas Musetti explicou no De Primeira as movimentações feitas pelo camisa 10 na tentativa de melhorar o elenco do Peixe. "O Neymar e seu pai participam diretamente dessa procura por reforços. Ouvi que dois nomes o Neymar aprovou de cara — ele já queria indicar, e os nomes já estavam no radar do Santos: o Arthur Melo, que acabou emprestado para o Girona, e o próprio Paredes, que deve continuar na Roma. Na resenha, o Neymar fala: 'cara, eu preciso de um time forte. Querem que eu converse com fulano? Esse aqui me falou que quer vir...', explicou.

Velha nova casa. O Fulham, da Inglaterra, acertou o retorno do meia-atacante Willian, que havia deixado o clube em agosto do ano passado. O jogador de 36 anos estava livre no mercado após rescindir com o Olympiacos, da Grécia, no ano passado. Ele vai fazer exames médicos para assinar o vínculo com os Cottagers até o final da temporada europeia, no meio do ano.

Presidente do São Paulo explicou negociações de William Gomes e Moreira Imagem: Jorge Rodrigues/AGIF

Explicação de Casares. Presidente do São Paulo, Júlio Casares defendeu as saídas de William Gomes e de Moreira para o Porto. Aos 18 e 20 anos, respectivamente, o atacante e o lateral-direito foram negociados em acordo que foi fechado na última semana. "Eu não tenho culpa de ter assumido um clube com tantas demandas financeiras que nos trazem necessidades. Agora, no caso do William e do Moreira, qual a certeza de que eles teriam mais minutagem no time de hoje. Tudo é conversado com o técnico. Esses dez milhões de euros iam cair mais. Foi uma venda possível, oportuna e necessária", falou o dirigente.

Sucessor de Diniz. Leonardo Jardim é o novo técnico do Cruzeiro. A Raposa anunciou que o treinador português assinou por duas temporadas, até o final de 2026. Ele chega junto dos auxiliares Antonio Vieira, José Barros e Diogo Dias. O comandante estava no Al Ain, dos Emirados Árabes, e rescindiu seu contrato para fechar com o time mineiro. O técnico teve passagens por Braga, Sporting, Monaco e Al-Hilal.