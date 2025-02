Mauricio se destaca no Paulista e lidera participações em gols do Palmeiras em 2025

O meio-campista Mauricio tem sido um dos destaques do Palmeiras neste início de Campeonato Paulista. Com sete rodadas disputadas, o atleta tem brigado pela vaga de titular e até o momento é o líder de participações em gols do Verdão em 2025.

Ele soma três gols e uma assistência. Seu primeiro tento foi logo na estreia, na vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa, no Allianz Parque. Neste compromisso, ele foi autor dos dois tentos. No último domingo, fez um na goleada por 4 a 1 sobre o Guarani, no Brinco de Ouro.

? Maurício (23 anos) é o artilheiro e líder em participações em gols do @Palmeiras na temporada 2025! ?? ? 4 jogos

? 3 gols (!)

? 1 assistência

? 4 participações em gols (!)

? 78 mins p/ participar de gol (!)

? 4 passes decisivos

? 3.3 finalizações p/ marcar (!)

?... pic.twitter.com/VY5x1y6ELI ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 3, 2025

Mauricio disputou quatro jogos até o momento dos sete possíveis e foi titular em todos eles. Contra o Santos, deu uma assistência para o gol de Thalys, que decretou a virada alviverde, na Vila Viva Sorte. Com isso, só passou em branco no empate sem gols com o Red Bull Bragantino.

O meio-campista de 23 anos chegou ao Palmeiras na metade do último ano. Em 2024, teve rápida adaptação na equipe e ganhou sequência como titular. Foi com ele na equipe que o Alviverde viveu uma de suas melhores sequências no mês de setembro. Ao todo, ele fez 22 jogos e marcou quatro gols.

Com os números dessa temporada, Mauricio é o artilheiro, já que marcou três dos dez gols do Verdão. Os outros tentos foram marcados por Thalys (duas vezes), Estêvão (duas vezes), Richard Ríos (duas vezes) e Facundo Torres. Raphael Veiga, com três passes a gol é o maior assistências.

Tentando ampliar os números, Mauricio fica à disposição de Abel Ferreira para o jogo contra o Corinthians, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque.