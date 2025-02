Martínez cita evolução em período na Europa e quer se provar à torcida do Palmeiras: "Vou fazer o máximo"

O volante uruguaio Emiliano Martínez foi contratado como terceiro reforço do Palmeiras para a temporada de 2025. Aos 25 anos, o meia já teve passagem pela Europa, onde atuou pelo Midtjylland, da Dinamarca, seu último time antes de defender a camisa palmeirense. Em sua apresentação, na última segunda-feira, o uruguaio falou sobre a evolução nesse período.

Essa será a segunda experiência do atleta no futebol brasileiro. Entre 2021 e 2022, Martínez defendeu o Red Bull Bragantino, mas teve uma passagem apagada. Pelo Massa Bruta, fez apenas 13 jogos e precisou ficar afastado por longo período por uma lesão no calcanhar direito.

"Em minha passagem pelo Bragantino sofri uma lesão que me custou muito tempo. Estive bastante tempo parado, não tive muitos jogos. Depois disso fui para a Europa e tive grande crescimento. Acho que cresci muito lá e sinto que estou preparado para defender o Palmeiras", explicou o novo camisa 32 do Verdão.

Emiliano Martínez não leva para o lado negativo cera desconfiança da torcida. O volante esclareceu que vê como parte do processo a pressão recebida.

"Tomo isso como parte de um time gigantesco como é o Palmeiras. Logicamente, pode ter pessoas que estão a favor e outras contra a contratação. Mas, agora, tenho que fazer minha história do zero. Vou fazer o máximo para que possam confiar e que tudo saia melhor", disse.

O jogador já está treinando com o elenco e enfrenta forte concorrência no setor. Primeiro volante, briga pela vaga com com Aníbal Moreno e Fabinho. Ele chega para compor o elenco, que teve a saída de Zé Rafael, que disputará a temporada no Santos.

"Estou vendo os jogos, sei o que fizeram no Palmeiras, são grandes jogadores. Logicamente, são grandíssimos jogadores. Cheguei para brigar sadiamente com eles porque o futebol é assim. Sei as características, o nível de jogo que eles têm e espero poder ajudar o time nessa posição se precisar", contou.

Martínez espera estar à disposição do técnico Abel Ferreira para o clássico contra o Corinthians, que acontece nesta quinta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque.