Mário Gobbi dispara contra novos associados e é convocado para se explicar no Conselho do Corinthians

Mário Gobbi, conselheiro vitalício e ex-presidente do Corinthians, disparou contra novos associados do clube em uma conversa com conselheiros do Cori (Conselho de Orientação) no último dia 13 de janeiro. A fala do ex-dirigente repercutiu dentro e fora do Parque São Jorge, e o mesmo foi chamado para se explicar no Conselho Deliberativo do Timão.

Gobbi criticou o presidente Augusto Melo por ter diminuído o valor da mensalidade do clube social. Na visão do ex-presidente, desde essa medida, "está cheio de bandido frequentando o Parque São Jorge". Mário chegou a problematizar o fato de pessoas circularem nas dependências do clube com chinelos.

"Vem aqui de final de semana, é chinelo havaiana, um baixo nível. Se você fizer alguma coisa, eles te peitam", disse Gobbi aos seus colegas.

Após a repercussão de suas falas, Gobbi se pronunciou por meio de uma nota oficial. O conselheiro admitiu que "as palavras escolhidas não foram adequadas" e reforçou que seu intuito era alertar quanto à "entrada do crime organizado no Parque São Jorge". Mário reforçou que não vê problema em pessoas de baixa renda frequentarem o Parque São Jorge.

Miguel Marques e Silva, presidente do Cori, escreveu em nota oficial que as falas de Gobbi não foram registradas na ata do encontro entre os conselheiros. "Muito nos causa espanto a divulgação de 'documento' que sequer foi elaborado por nosso órgão , fato que ocorrerá em nossa próxima reunião mensal ou extraordinária caso ocorra", disse.

Posteriormente, Leonardo Pantaleão, presidente da Comissão de Justiça do Corinthians, pediu a Romeu Tuma Júnior, mandatário do Conselho Deliberativo, que convoque Mário Gobbi para se explicar no CD "com a maior brevidade possível".

"Considerando a gravidade da situação e a repercussão que tais afirmações podem ter sobre a imagem do clube e a harmonia entre os seus associados, é essencial que o Conselheiro em questão se prontifique a esclarecer se, por ventura, os trechos divulgados por meio de um documento apócrifo são verídicos. A transparência e a clareza são fundamentais para que possamos manter a credibilidade da gestão do Conselho Deliberativo e a confiança dos associados do SCCP", escreveu Pantaleão.

Romeu deferiu o pedido da Comissão de Justiça e já encaminhou a solicitação a Gobbi, que terá prazo para se defender e justificar. Após este passo, a Comissão de Justiça expedirá um parecer, que vai ser recebido pelo CD. Gobbi corre risco de ser levado à Comissão de Ética.

Veja a fala completa de Mário Gobbi:

"Está ficando insuportável viver no Corinthians. O presidente do Tribunal de Ética, que jamais poderia ter sido eleito presidente do Tribunal de Ética, em uma burrice sem precedente do egrégio Conselho.

Augusto Melo age na Presidência do Corinthians como dolo direto, ele age fazendo tudo por vontade deliberada para obter o que ele quer.

Vocês vão acordar ou não vão, 'c******'?! Tem gente que tem dúvida em quem vai votar. Homem de m****! É homem de *****! Desculpe falar assim. Nós estamos vivendo uma ditadura! Cinquenta capangas aqui que não deixam a gente fazer nada. Você está em uma roda, tem um bobinho para dizer o que você vai fazer. O que você pensa que o Corinthians é? Ah, o time... O time custou 500 milhões, p****! Vocês não viram o contrato do Memphis?

Nós vivíamos em uma paz aqui. Ele pegou a mensalidade, jogou em uma merreca, está cheio de bandido frequentando o clube. Escuta aqui que eu estou falando: está cheio de bandido frequentando o clube. Presta atenção no que eu estou falando. Vem aqui de final de semana. É chinelo havaiana, um baixo nível. Se você fizer alguma coisa, eles te peitam. Pô, eu estou falando sério.

Gente, eu estou falando sério. Nós temos que encarar isso como uma coisa séria. Até onde nós vamos com isso ai? A mensalidade abaixou. Abaixou a mensalidade... Esquece isso. Presta atenção, p****! Tem que subir a mensalidade, tem que voltar, tem que ter um outro nível aqui dentro. Nós perdemos tudo isso."

Posicionamento do Cori:

Boa tarde a todos,

Oficialmente esclarecemos que vem Circulando em sites e mídias sociais uma "reportagem" que menciona uma "Ata do CORI" o que NÃO retrata a verdade pois tal descritivo NÃO consta em nenhuma de nossas Atas.

Muito nos causa espanto a divulgação de "documento" que sequer foi elaborado por nosso órgão , fato que ocorrerá em nossa próxima reunião mensal ou extraordinária caso ocorra;

Dessa forma repetimos que não reconhecemos tal "documento".

Lamentamos a polêmica nesse momento e temos o compromisso de apurar os fatos.

Miguel Marques



Presidente CORI

Nota oficial de Mário Gobbi:

Diante das informações que circularam nas últimas horas sobre declarações minhas que constariam em ata da última reunião do Conselho de Orientação (Cori) do Corinthians, esclareço:

- A ata da última reunião sequer foi redigida, o que, de início, mostra a natureza manipuladora e maldosa das informações. Até documento falso, que remetia a trecho da ata, fizeram circular para enganar as pessoas.

- Reconheço que as palavras escolhidas por mim não foram adequadas, pois transmitem a ideia de que o problema estaria no fato de pessoas de baixa renda frequentarem o clube. A diversidade sempre será uma de nossas virtudes.

- Por trás do episódio está aquilo que é a maior ameaça da história contra o Corinthians: a entrada do crime organizado no Parque São Jorge. E o alerta não é meu ou do Conselho, mas de promotores do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), já publicado pela imprensa, mas lamentavelmente ignorado por muitos corinthianos ludibriados por promessas e/ou cargos.

- A todo momento recebemos mensagens de sócios e conselheiros indignados com a degradação do ambiente de nosso clube. As principais reclamações são a retirada da obrigatoriedade de apresentação dos antecedentes criminais para entrada de novos sócios (qual o sentido dessa decisão?), aumento das ocorrências de furtos, brigas, depredação do patrimônio e acesso frequente de não-sócios autorizados pela diretoria a usarem todos os equipamentos do Parque São Jorge. Isso sem falar nas agressões sofridas por conselheiros nas últimas reuniões do Conselho Deliberativo.

- E a indignação não está apenas no ambiente degradado. A falta de isonomia na cobrança das mensalidades também incomoda, uma vez que os associados antigos pagam o valor cheio, enquanto os novos não só têm o preço do título reduzido e parcelado, como ficam isentos do pagamento das mensalidades enquanto quitam prestações do título.

-Infelizmente atribuo esse episódio ao desespero do entorno de Augusto Melo para desviar atenção e abafar novo escândalo. Afinal, ninguém da diretoria consegue esconder a preocupação com o julgamento do próximo dia 10/2. Nele, o presidente é acusado por uma ex assessora do clube pelos crimes de injúria, difamação e danos morais. Em novembro de 2023, Augusto foi flagrado em áudio no qual expôs sua real faceta ao ofender Cíntia Montino com termos machistas/misóginos, de baixíssimo nível, e será julgado por isso. O Corinthians é dos corinthianos, e não do crime organizado! Não à misoginia! Vai Corinthians!

Mário Gobbi

Pedido da Comissão de Justiça para Romeu Tuma Júnior:

"Prezado Presidente Romeu Tuma Jr.



Venho, por meio deste e-mail, na qualidade de Presidente da Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo do Sport Club Corinthians Paulista, solicitar os seus préstimos para que o Conselheiro Mario Gobbi se manifeste, com a maior brevidade possível, acerca de declarações atribuídas à ele, as quais têm sido veiculadas na imprensa (vide documento anexo).

Essas declarações, em linhas gerais, sugerem que a recente diminuição do valor da mensalidade do clube pela atual gestão resultou na frequência de pessoas de índole duvidosa nas dependências da sede social, entre outros aspectos deletérios ao clube.

É de se destacar que não se desconhece que o i. Presidente do CORI, Dr. Miguel Marques e Silva, já se manifestou de que tais dizeres, diversamente do divulgado, não constam na Ata da reunião especifica daquele órgão que, segundo indicado, nem mesmo foi elaborada.

Porém, considerando a gravidade da situação e a repercussão que tais afirmações podem ter sobre a imagem do clube e a harmonia entre os seus associados, é essencial que o Conselheiro em questão se prontifique a esclarecer se, por ventura, os trechos divulgados por meio de um documento apócrifo são verídicos. A transparência e a clareza são fundamentais para que possamos manter a credibilidade da gestão do Conselho Deliberativo e a confiança dos associados do SCCP.

Cabe ressaltar que a Comissão de Justiça, após a recepção dos esclarecimentos devidos pelo referido Conselheiro, deliberará acerca das próximas providências a serem adotadas a respeito dessa questão.

Agradeço antecipadamente pela atenção dispensada e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



Leonardo Pantaleão



Presidente da Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo do Corinthians".