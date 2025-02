Pré-Libertadores: 1ª fase não tem brasileiros, mas interessa ao Corinthians

Do UOL, em São Paulo

A primeira fase da pré-Libertadores começa nesta terça-feira (4) e não tem a presença de times brasileiros — Corinthians e Bahia entram na segunda etapa. Mesmo assim, o Timão tem motivos para acompanhar um jogo em específico.

Timão de olho

O Corinthians vai encarar a Universidad Central (VEN) na segunda fase. Se avançar para a terceira e última fase, o Timão terá pela frente o vencedor de Barcelona-EQU x Blooming ou El Nacional.

Blooming (BOL) x El Nacional (EQU) é um dos jogos da primeira fase. Sendo assim, quem vencer dará mais um passo na rota do Corinthians rumo à fase de grupos da Libertadores.

Bolivianos e equatorianos se enfrentam em jogos de ida e volta. O primeiro deles será realizado na quinta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), na Bolívia. O segundo ocorrerá uma semana depois, no dia 13, em solo equatoriano.

Bahia apenas espera

O Bahia também entrará na segunda fase da pré-Libertadores. A equipe vai encarar o The Strongest (BOL).

Bahia entrará na segunda fase da Pré-Libertadores Imagem: THIAGO RIBEIRO/AGIF

O chaveamento do clube baiano não terá eventual cruzamento com equipes da primeira fase. Se passar pelo The Strongest, o Bahia vai encarar quem passar de Boston River (URU) x Ñublense (CHI), que também já entram na segunda etapa da competição.

Como funciona a p ré-Libertadores ?

Os times classificados foram divididos em potes pré-definidos pela Conmebol com base nas posições do ranking da entidade. O sorteio para a definição dos confrontos e chaveamento foi realizado no dia 19 de dezembro de 2024.

As equipes se enfrentam em jogos de ida e volta. Quem fizer mais pontos avança. Se houve igualdade após os dois jogos, a decisão se dará nos pênaltis — não há critério de gol fora de casa.

Os vencedores dos jogos da terceira fase irão aos grupos da Libertadores. Eles serão colocados no pote 4 e são os únicos que podem cruzar com times do mesmo país. Ou seja, se Corinthians e Bahia conseguirem vagas, podem enfrentar outros brasileiros.

Quem for eliminado na terceira fase ganhará vaga na Sul-Americana. Em 2024, por exemplo, o Bragantino caiu no jogo decisivo, mas disputou a Sula.

A Conmebol pagará uma quantia em dólares pela participação e vitórias das equipes na pré-Libertadores. A entidade ainda não revelou qual será o valor.

Chaveamento e jogos da pré-Libertadores

Primeira fase

Jogo 1 - Nacional (PAR) x Alianza Lima (PER)

- Nacional (PAR) x Alianza Lima (PER) Jogo 2 - Monagas (VEN) x Defensor (URU)

- Monagas (VEN) x Defensor (URU) Jogo 3 - Blooming (BOL) x El Nacional (EQU)

Segunda fase

Jogo 1 - Deportes Iquique (CHI) x Santa Fé (COL)

- Deportes Iquique (CHI) x Santa Fé (COL) Jogo 2 - Boca Juniors (ARG) x Nacional (PAR) ou Alianza Lima (PER)

- Boca Juniors (ARG) x Nacional (PAR) ou Alianza Lima (PER) Jogo 3 - Bahia x The Strongest (BOL)

- Bahia x The Strongest (BOL) Jogo 4 - Boston River (URU) x Ñublense (CHI)

- Boston River (URU) x Ñublense (CHI) Jogo 5 - Cerro Porteño (PAR) x Monagas (VEN) ou Defensor (URU)

- Cerro Porteño (PAR) x Monagas (VEN) ou Defensor (URU) Jogo 6 - Tolima (COL) x Melgar (PER)

- Tolima (COL) x Melgar (PER) Jogo 7 - Barcelona (EQU) x Blooming (BOL) ou El Nacional (EQU)

- Barcelona (EQU) x Blooming (BOL) ou El Nacional (EQU) Jogo 8 - Corinthians x Universidad Central (VEN)

Terceira fase