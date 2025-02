Técnico do Cruzeiro 'revelou' Mbappé no Monaco e reencontra velho conhecido

Do UOL, em São Paulo

Novo técnico do Cruzeiro, o português Leonardo Jardim (50) está acostumado a comandar estrelas. Responsável por apresentar Kylian Mbappé para o mundo do futebol durante passagem pelo Monaco, o treinador trabalhou com nomes como Benjamin Mendy, Cesc Fábregas, Bernardo Silva e Vagner Love.

Quem é Leonardo Jardim

O português deixou o Al-Ain após aproximadamente três meses e levou o "super Monaco" à semifinal da Champions na temporada 2016/2017. Naquele ano, o técnico também se consagrou campeão francês.

Pelo time francês, Jardim lançou Mbappé no futebol profissional em 2016 e trabalhou com diversas estrelas, como: Fábio Coentrão, Ricardo Carvalho, Bernardo Silva, João Moutinho, Radamel Falcao, Vagner Love, Fabinho, Anthony Martial, El Shaarawy, Benjamin Mendy e Cesc Fábregas.

Ele comandou o Monaco por cinco temporadas (entre 2014 e 2019). Foram 270 jogos, 139 vitórias, 65 empates e 66 derrotas.

Leonardo Jadim passou por outros três clubes da elite europeia: Braga (2011 a 2012), Olympiacos (2012 a 2013) e Sporting (2013 a 2014).

O português também trabalhou no futebol árabe, com passagens por Al-Hilal, Al Ahli, Al-Rayyan e Al-Ain.

Relação com o Cruzeiro

O português já trabalhou com o meio-campista Matheus Pereira em passagem pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. Pelo clube, Jardim foi campeão da Supercopa (2021/22) e da Champions Asiática (2021/22), e terminou em quarto lugar no Mundial de Clubes de 2022. O resultado culminou na demissão do comandante.

Além disso, ele participou de uma campanha do time mineiro em 2015. Leonardo Jardim apareceu com a camisa do Cruzeiro em vídeo que exaltava a parceria entre o time brasileiro e o Monaco.