Bragantino empata com a Inter de Limeira e segue em má fase no Paulistão

Inter de Limeira e Red Bull Bragantino protagonizaram um empate ruim para ambos no Paulistão. Na noite desta terça-feira, as equipes se enfrentaram no Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP), pela sétima rodada, e ficaram no 1 a 1. Albano abriu o placar para os mandantes, mas Isidro Pitta deixou tudo igual, ambos no primeiro tempo.

Com o resultado, o time de Limeira agora soma cinco pontos, em terceiro lugar do Grupo A, mas com apenas seis jogos, já que o duelo com o São Paulo, pela primeira rodada, foi adiado. Corinthians (18), Mirassol (15) e Botafogo (3) completam a chave.

O Red Bull Bragantino também tem cinco pontos, em quarto e último lugar do Grupo B, bem mais equilibrado. Santos e Guarani somam sete pontos e ainda jogam, enquanto a Portuguesa, com seis, já entrou em campo, empatando com o Velo Clube por 2 a 2.

Os dois estão à beira da zona de rebaixamento na classificação geral. O Z-2 é formado por Água Santa, com quatro pontos, e Botafogo, com três. Os adversários ainda entram em campo nesta rodada.

Como foi o jogo em Limeira

O primeiro tempo foi bastante movimentado. Mesmo fora de casa, o Red Bull Bragantino teve mais posse de bola e quase abriu o placar no começo, mas Isidro Pitta chutou mal, por cima do gol, após rebote dentro da área.

A Inter respondeu com Albano, que recebeu dentro da área e chutou colocado, com muito perigo. Na segunda tentativa, aos 28 minutos, ele teve mais sorte e abriu o placar. Após tabela na intermediária, Marlon finalizou de fora da área, mas parou na marcação. A bola sobrou na meia-lua e Albano acertou belo chute. A bola foi rasteira e no cantinho.

O Bragantino pareceu ter sentido, mas Isidro Pitta se redimiu do gol perdido e empatou aos 37 minutos. Após cruzamento da esquerda, Eduardo Sasha não conseguiu dominar e a bola estava saindo pela linha de fundo. Ele, porém, conseguiu um lindo toque de calcanhar e Pitta completou na pequena área: 1 a 1.

Na volta para o segundo tempo, o Red Bull Bragantino assustou logo no primeiro lance, mas André Luiz defendeu chute de Gabriel. A Inter de Limeira chegou novamente com Albano, mas a batida foi para fora.

A partir daí, porém, o ritmo de jogo caiu bastante. Mesmo com diversas substituições, os dois times erravam muitos passes no meio-campo, o que impedia a concretização das jogadas ofensivas. Com mais posse de bola, o Red Bull Bragantino buscou o ataque nos minutos finais, mas o placar não se alterou mais.

A Inter de Limeira volta a campo já na próxima sexta-feira, às 20h30, quando visita a Portuguesa no Pacaembu, em São Paulo, em duelo que abre a oitava rodada. O Red Bull Bragantino joga no sábado, às 18h30, diante do São Paulo no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

