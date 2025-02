Globo terá Medina de comentarista e TV aberta em etapa do Mundial de surfe

Do UOL, no Rio de Janeiro

A Globo transmitirá na TV aberta, dia 16 de fevereiro, as finais da etapa de Abu Dhabi da World Surfe League (WSL), o Mundial de surfe. A principal atração será o tricampeão mundial e bronze olímpico Gabriel Medina, que por motivo de lesão está fora da disputa.

O que aconteceu

A Globo pretende transmitir as finais feminina e masculina dentro do programa "Esporte Espetacular". O UOL apurou que o horário da etapa ainda não está definido pela WSL, o que deixa pendente se a transmissão será ao vivo ou gravada.

O diferencial da etapa é que ela é disputada em piscina de ondas artificiais no meio do deserto dos Emirados Árabes. Por não precisar contar com as variáveis da natureza, ela tem uma janela curta, de 14 a 16 de fevereiro.

A narração será de Everaldo Marques com comentários de Breno Dines. Nos dias que antecedem às finais as transmissões acontecerão no Sportv.

O Brasil contará com a participação de 12 surfistas que compõem a 'Brazilian Storm', responsável por sete títulos mundiais na WSL.

Dez deles disputam o torneio masculino: Ítalo Ferreira (um título mundial e um ouro olímpico); Filipe Toledo (dois títulos mundiais); João Chianca, o "Chumbinho"; os irmãos Samuel e Miguel Pupo; Deivid Silva; Alejo Muniz; Ian Gouveia; Yago Dora e Edgar Groggia, que disputa a elite do surfe pela primeira vez.

Já entre as mulheres serão duas representantes: a medalhista olímpica de prata Tatiana Weston-Webb e a jovem Luana Silva. Aos 18 anos, Luana recentemente foi campeã mundial pró-júnior.

Surfe ganha prestígio na Globo

Com uma geração vitoriosa de brasileiros, o surfe ganhou prestígio na Globo. O esporte tem aumentado cada vez mais a audiência na emissora e tem uma atenção especial.

Nas Olimpíadas de Paris, por exemplo, a modalidade fez sucesso. A transmissão que mostrou a medalha de bronze para Gabriel Medina e a de prata para Tatiana Weston-Webb rendeu um total de 47,5 milhões de pessoas nos canais Globo, somando TV aberta e Sportv.