Giro: Fortaleza supera o Sport e aumenta vantagem na liderança da Copa do Nordeste

Nesta terça-feira, em confronto válido pela segunda rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, o Fortaleza visitou o Sport na Ilha do Retiro, venceu por 2 a 0 e aumentou sua vantagem na liderança da competição. Moisés e Breno Lopes balançaram as redes para os visitantes.

Com a vitória, o Fortaleza chegou aos seis pontos, na primeira colocação do Grupo A, e aumentou para dois sua diferença de somados em relação ao vice-líder, o Vitória, que tem quatro unidades. Por outro lado, com a derrota, o Sport permaneceu com três pontos, na quarta posição.

O Fortaleza volta aos gramados no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), quando recebe seu rival Ceará, no Castelão, pela quinta rodada do Cearense. Ao mesmo tempo, o Sport recebe o Maguary, novamente na Ilha do Retiro, pela sétima rodada do Pernambucano.

O placar foi inaugurado pelo Fortaleza aos cinco minutos do segundo tempo. Após receber de Pochettino, Moisés dominou na área e finalizou firme para marcar.

Aos 46 minutos da etapa complementar, o Fortaleza aumentou a vantagem. Em jogada de contra-ataque, Breno Lopes ganhou do marcador na velocidade e arrematou cruzado, sem chances para o goleiro Caíque França.

Em Goiás

Em duelo pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Goiano, o Atlético-GO recebeu o Goiatuba no Antônio Accioly e empatou em 0 a 0.

Com o empate, o Atlético-GO chegou aos dez pontos, na quinta colocação. Já o Goiatuba ficou com seis somados, na nona posição.

Copa Verde

Pelas oitavas de final da Copa Verde, o Vila Nova recebeu o Luverdense no Olímpico e, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, se classificou para as quartas através dos pênaltis.

Com o resultado, o Vila nova carimbou seu passaporte à próxima etapa da competição e agora espera o vencedor do confronto entre Brasiliense e Capital. De outro lado, o Luverdense foi eliminado.

No Paraná

Por fim, Paraná e Maringá se enfrentaram no Estádio Durival Britto e Silva, pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense, e empataram em 0 a 0.

Com o resultado, o Maringá chegou aos 13 pontos e perdeu a chance de assumir a liderança da competição, que é ocupada pelo Operário, com 14 somados. Já o Paraná alcançou sete e permanece fora da zona de classificação à próxima rodada do Estadual.