Giro europeu: Com gol brasileiro, Atlético de Madrid goleia Getafe e avança às semifinais da Copa do Rei

Nesta terça-feira, em confronto válido pelas quartas de final da Copa do Rei, o Atlético de Madrid recebeu o Getafe no Estádio Cívitas Metropolitano, goleou por 5 a 0 e avançou à próxima fase. Giuliano Simeone (2), o brasileiro Samuel Lino, Ángel Correa e Sorloth balançaram as redes para a equipe da casa.

Com o triunfo, o Atlético de Madrid se classificou às semifinais e agora aguarda sorteio para descobrir quem será o seu próximo adversário. De outro lado, com a derrota, o Getafe foi eliminado do torneio.

O Atlético de Madrid volta aos gramados no próximo sábado, às 17h (de Brasília), quando visita o Real Madrid, no Santiago Bernabéu. No domingo, às 10h, o Getafe visita o Alavés, no Coliseum Alfonso Pérez. Ambos os duelos serão válidos pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol.

Comienza la segunda parte.

O Atlético de Madrid inaugurou o placar logo aos oito minutos do primeiro tempo. Após cruzamento pela ponta esquerda, Giuliano Simeone se antecipou ao marcador na área e desviou de cabeça, no contrapé do goleiro, para marcar.

Aos 17 minutos da etapa inicial, o Atlético de Madrid aumentou a diferença. Em jogada de contra-ataque rápido, Giuliano Simeone recebeu passe de De Paul e, de primeira, finalizou no canto direito para balançara as redes.

O Atlético de Madrid ampliou a vantagem aos 42 minutos da primeira etapa. Ao dominar pela esquerda, Samuel Lino cortou o defensor adversário, ajeitou para a perna direita e arrematou firme.

Aos 33 minutos do segundo tempo, o Atlético de Madrid chegou ao seu quarto gol. Após receber na entrada da área, Ángel Correa ajeitou para a perna direita e concluiu cruzado, rasteiro.

O quinto tento dos mandantes foi anotado aos 41 minutos da etapa complementar. Em contra-ataque, Sorloth recebeu de Ángel Correa e finalizou alto.

COPA DA ITÁLIA

Já pela Copa da Itália, a Atalanta recebeu o Bologna no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, perdeu por 1 a 0 e se despediu da competição. O gol dos visitantes foi marcado por Santiago Castro.

Na próxima fase, o Bologna enfrenta o vencedor do confronto entre Juventus e Empoli, que ocorre no dia 26/02.

COPA DA ALEMANHA

Na Copa da Alemanha, o Stuttgart recebeu o Augsburg na SGL Arena, venceu por 1 a 0 e carimbou seu passaporte às semifinais. Undav foi quem marcou para a equipe da casa.

Agora, o Stuttgart aguarda o sorteio que definirá quem será seu próximo adversário. Já o Augsburg foi eliminado do torneio.