Garotos enfrentam chuva para ver Neymar de árvore, ganham piscada e 'autógrafo' em chuteira

A volta de Neymar ao Santos está causando uma grande euforia entre os torcedores. Alguns garotos estão marcando presença no CT Rei Pelé para tentar ver o atacante o mais próximo possível. Nesta terça-feira, nem mesmo a forte chuva os impediu.

Cerca de 10 jovens se dividiram entre e as árvores da Avenida Rangel Pestana para acompanhar o ídolo treinando. Para subir nas árvores, que estavam escorregadias por conta da chuva, eles usavam bicicletas e até mesmo latas de lixo como suporte.

Mas, no fim, todo esforço valeu a pena. Quando Neymar apareceu no gramado do CT Rei Pelé foi uma grande festa. Todos gritaram muito, com direito a declaração de amor. O atacante, por sua vez, respondeu com um sinal de positivo e uma piscada, o suficiente para emocioná-los.

"Inexplicável. Ele deu uma piscadinha para nós. Agora ele sabe que a gente existe. Vale qualquer desafio para ver o Neymar. O Santos vai voar agora, campeão paulista, brasileiro e vai para a Libertadores", disse Davi, de 17 anos, pendurado na galho.

Pouca euforia dos meninos vendo o Neymar? pic.twitter.com/ENELIDMJmQ ? Rodrigo Matuck (@Romatuck) February 4, 2025

"Emoção muito grande. Eu só via ele no YouTube. Somos muito fãs do Neymar. Ele é muito grande. A árvore estava escorregando, mas colocamos a lixeira pra ajudar. Estamos aí, em todos os lugares atrás do homem. Alegria máxima. Agora é o Santos saber usar a joia", disse Lucas, que dividiu um pedaço da árvore com os amigos Roni e Guilherme.

No final do treino, quando Neymar caminhava para retornar para a parte interna do CT, dois garotos ainda jogaram as suas chuteiras para tentar ganhar uma assinatura do ídolo.

O jogador até pegou a chuteira deles, mas devolveu sem autógrafo. Mesmo assim, a dupla explodiu de alegria.

"Sensação muito boa. Ele tocou na minha chuteira! Vou jogar igual ele, só dele tocar. Eu não lavo mais! Ele disse que nós vamos vencer na vida. É por isso que eu tiro chapéu pra ele. Amo ele", disse um deles.

"É um privilégio, só dele tocar na minha chuteira. Ele é monstro, disse que a gente vai vencer na vida", acrescentou o outro.

Os dois jogaram a chuteira pro Neymar, que devolveu. A euforia dos dois é impagável pic.twitter.com/Hq5Sd5VSFf ? Rodrigo Matuck (@Romatuck) February 4, 2025

Neymar começou a treinar com o elenco do Santos na última segunda-feira. O atacante deve estrear nesta quarta, contra o Botafogo-SP.

A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 21h35 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Paulista.