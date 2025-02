Flamengo libera Varela para acompanhar velório da mãe no Uruguai

Do UOL, no Rio de Janeiro

O lateral Varela foi liberado pelo Flamengo após a morte da mãe dele. Ele viajou ao Uruguai para acompanhar o velório.

O que aconteceu

O Flamengo soltou uma nota manifestando pesar pela perda do jogador. O clube deu todo apoio ao jogador.

"O Clube de Regatas do Flamengo manifesta profundo pesar pelo falecimento da mãe do nosso atleta Guillermo Varela. Neste momento de dor, expressamos sentimentos a Varela e seus familiares. O jogador foi liberado para viajar ao Uruguai e conta com todo o apoio do clube."

Varela desfalca o Flamengo nesta quarta-feira. A equipe enfrenta a Portuguesa em Uberlândia pelo Campeonato Carioca.