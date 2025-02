Flamengo chega a acordo com a última família de vítima do incêndio no Ninho do Urubu

Nesta terça-feira, através de nota oficial, o Flamengo informou que chegou a um acordo com a família da última vítima ainda não indenizada pelo incêndio no Ninho do Urubu. Se trata do goleiro Christian Esmério, um dos dez jovens que faleceram na tragédia ocorrida no dia oito de fevereiro de 2019.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que celebrou acordo com a família de Christian Esmério em relação ao processo nº 0305333-17.2021.8.19.0001, que tramita na Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e trata do pleito da última família ainda não indenizada pelo acidente ocorrido no Ninho do Urubu em 2019", escreveu o clube carioca.

"O Flamengo entende que não há dinheiro no mundo que possa aplacar a dor pela perda de um filho ou de um irmão, mas continuar litigando, consideradas as circunstâncias do caso concreto, poderia impor ainda maior sofrimento à família, o que não é o desejo do Clube. Desta forma, terminar o processo e permitir à família a compensação financeira, mediante a celebração do acordo, era prioridade máxima da atual Administração do Flamengo", concluiu.

O valor da indenização não foi revelado devido à cláusula de confidencialidade firmada na Justiça. Em 2024, o Rubro-Negro foi condenado a pagar R$ 2,82 milhões aos pais de Christian. De acordo com a decisão do juiz André Aiex Baptista Martins, cada um dos genitores deveria receber R$ 1,41 milhão de reais e uma pensão mensal de R$ 7 mil, enquanto o irmão do goleiro teria direito a R$ 120 mil.

Antes da decisão judicial, a família do atleta pedia R$ 5,2 milhões, uma quantia de R$ 240 mil ao seu irmão e pensão de R$ 3,9 milhões. No momento do incêndio, havia 26 garotos no alojamento atingido. Além dos dez mortos, três atletas ficaram em estado grave.

Após o incidente, a Prefeitura do Rio de Janeiro afirmou que o local não tinha licença para funcionar como alojamento. No projeto protocolado, a área era descrita como um estacionamento, segundo a administração municipal. Até o momento, ninguém foi responsabilizado criminalmente pelo ocorrido.