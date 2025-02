Escalação do São Paulo: Zubeldía deve manter força máxima contra o Mirassol

A escalação do São Paulo deverá ser mantida para o duelo desta quarta-feira, contra o Mirassol, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Nesta terça, o técnico Luis Zubeldía comandou o último treino antes do próximo compromisso no Estadual, em casa, para se redimir da derrota no clássico contra o Santos, no último sábado, na Viva Vila Sorte.

A única mudança em relação ao time do San-São tende a ser a entrada de Alan Franco na zaga, o que faria Sabino voltar para o banco de reservas. O zagueiro argentino desfalcou o time contra o Santos por sobrecarga na coxa esquerda, mas voltou a treinar nesta semana e deve ficar à disposição.

A provável escalação do São Paulo para enfrentar o Mirassol tem Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson, Oscar e Lucas; Luciano e Calleri.

O São Paulo é o líder do Grupo C do Campeonato Paulista, com dez pontos e um jogo a menos que os demais integrantes, Novorizontino, Noroeste e Água Santa. Se vencer o Mirassol, o Tricolor ampliará a distância para o segundo colocado da chave.

A vitória também é importante para o São Paulo não se distanciar dos donos das melhores campanhas do Campeonato Paulista. O Corinthians, que venceu o Novorizontino na última segunda-feira, é quem soma mais pontos (18), seguido de Mirassol (15), São Bernardo (15) e Palmeiras (11).