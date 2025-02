Escalação do Santos: Soteldo treina e Neymar passa por trote antes de reestreia

Nesta terça-feira, o Santos encerrou a sua preparação para o duelo com o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Neymar treinou pela primeira vez com os titulares e levou um trote.

O atacante, que chegou ao CT Rei Pelé de helicóptero mais uma vez, teve que passar por um corredor polonês. Depois, ele participou da atividade. O astro, contudo, deve começar no banco de reservas e ser acionado ao longo do segundo tempo.

Outra novidade deve ser Soteldo. O meia-atacante treinou em campo nesta tarde. Na última segunda-feira, o venezuelano ficou apenas na parte interna do CT para tratar uma pancada no tornozelo esquerdo.

Além disso, o meia Thaciano está recuperado de um processo inflamatório leve na coxa esquerda e volta a ficar à disposição.

Em contrapartida, o técnico Pedro Caixinha conta com desfalques importantes, começando por ele mesmo. O comandante foi expulso na vitória do time sobre o São Paulo, por 3 a 1, no último sábado, e precisará cumprir suspensão. Além dele, o zagueiro Zé Ivaldo recebeu o terceiro cartão amarelo e também está fora.

Assim, uma possível escalação é com: Gabriel Brazão; Leo Godoy, João Basso, Luan Peres e Vinicius Lira; Tomás Rincón, Diego Pituca e Gabriel Bontempo; Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares.

O Santos lidera o Grupo B do Paulistão, com sete pontos, mesma pontuação do segundo colocado Guarani. Portuguesa, com cinco, e Red Bull Bragantino, com quatro, completam a chave.

O duelo com o Botafogo-SP está marcado para esta quarta-feira. bola rola a partir das 21h35 (de Brasília) no gramado da Vila Belmiro.