Em alerta pelo meio ambiente, Palmeiras promove torneio para indígenas do Xingu

O Palmeiras realizou nos dias 29 e 30 de janeiro a primeira edição da "Copa Xingu: Por Um Futuro Mais Verde", torneio para diferentes povos indígenas do Território Indígena de Xingu, no Mato Grosso.

A fase final do torneio, realizado em parceira com a Embaixada da Noruega no Brasil, ocorreu na Aldeia Yawalapiti. Esta etapa contou com quatro equipes femininas e outras quatro masculinas. O Arayo FC se sagrou campeão entre as homens, enquanto o Morená FC levou o título da disputa entre as mulheres.

Todos os participantes da competição foram presenteados com uniformes oficiais do Palmeiras. As mulheres ainda receberam chuteiras da Puma, empresa responsável pelos materiais esportivos do Verdão.

De acordo com o clube alviverde, o torneio foi criado com o intuito de conscientizar a sociedade sobre o desmatamento das florestas e suas consequências para o mundo, como, por exemplo, o aumento das temperaturas. O Território Indígena do Xingu é uma área de preservação ambiental com 2,8 milhões de hectares, mas está sendo constantemente ameaçado pelas queimadas e pelo desmatamento.

A competição fez parte do programa "Por Um Futuro Mais Verde" desenvolvido pelo Palmeiras, que busca se consolidar como uma organização responsável, visando alcançar ações positivas para a indústria do futebol e da sociedade.