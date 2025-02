Doncic tem prejuízo de quase R$ 700 milhões e perde maior contrato da NBA

Do UOL, em São Paulo

Luka Doncic surpreendeu ao trocar o Dallas Mavericks pelo Los Angeles Lakers a amargou um prejuízo de quase R$ 700 milhões. Caso renovasse com o Mavs, o jogador teria direito a um "bônus" financeiro que garantiria o maior salário da história da NBA.

O que aconteceu

Uma renovação por cinco anos com o Dallas Mavericks ativaria o benefício supermax, e Doncic receberia 345 milhões de dólares (R$ 2 bilhões). O supermax foi implementado em 2017 e tem como objetivo garantir que equipes menores consigam manter seus melhores jogadores.

No Lakers, o ala-armador de 25 anos vai ganhar no máximo 229 milhões de dólares (cerca de R$ 1 bilhão). Dessa forma, ele perdeu 116 milhões de dólares (aproximadamente R$ 670 milhões).

Dessa forma, Doncic perdeu a chance de ultrapassar Jason Tatum e se tornar o atleta com maior salário da NBA. O astro do Boston Celtics recebe 314 milhões de dólares (R$ 1,7 bilhão) e tem contrato até a temporada 2029/30.

O alto salário, inclusive, teria motivado o Dallas Mavericks a concordar com a ida de Doncic para o Lakers. O time estava preocupado com o condicionamento físico do esloveno, que atuou em apenas 22 jogos na temporada.