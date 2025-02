Destaque da base do Santos, Nadson celebra parceria com Neymar em treino: "Sonho que se tornou realidade"

Nesta segunda-feira, Neymar se apresentou no CT Rei Pelé e treinou pela primeira vez com o restante do elenco. Com apenas 16 anos de idade, Nadson, um dos atletas que participaram do trabalho com o astro e destaque nas categorias de base do clube, exaltou a oportunidade de treinar com o camisa 10 do Peixe.

"É uma experiência única. Representa um sonho para mim. Desde que eu comecei a acompanhar o Neymar, sempre vi ele jogando, até jogava com ele no videogame. Agora, estar aqui, treinando ao lado dele, é um sonho que se tornou realidade", declarou.

"Passou um filme na minha cabeça. Não é todo dia que você recebe uma assistência de um ídolo, né? Fiquei até nervoso de estar perto dele (risos), mas é algo incrível. Só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade", completou.

Em vídeo publicado através das redes sociais do Alvinegro Praiano, foi possível ver Neymar em atividade física e, posteriormente, com bola. Em uma das imagens, inclusive, o jogador de 32 anos participa de jogada de gol, na qual contribui com assistência para o próprio Nadson.

Assistência do homem e gol do Nadson. Jogada entre #MeninosDaVila! ?? pic.twitter.com/NC3xT80YGn ? Santos FC (@SantosFC) February 3, 2025

Nascido em 2009, Nadson foi o atleta mais jovem do Santos na disputa da última edição da Copinha. O atacante encerrou a última temporada em alta, sendo vice-campeão paulista sub-15 e artilheiro do Santos no Estadual.

Em 2024, o jovem se consolidou como um dos principais destaques da base, atuando também em alguns jogos pelo sub-17.

Após rescindir com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar chegou no Brasil na última sexta-feira, assinou contrato com o presidente Marcelo Teixeira e foi apresentado à torcida em grande festa na Vila Belmiro.

A expectativa é que o atacante estreie nesta quarta-feira, contra o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Estadual. A bola rola no gramado do Urbano Caldeira a partir das 21h35.