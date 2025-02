Dana White se mostra incerto sobre retorno de Conor McGregor ao UFC

Sem lutar desde 2021, Conor McGregor deve demorar para ser visto no octógono mais famoso do mundo. E quem divulgou tal informação foi Dana White, presidente do UFC. No último sábado (1º), na Arábia Saudita, o cartola, ao ser questionado por um jornalista a respeito do retorno de 'Notorious', fez mistério.

Na coletiva de imprensa pós-UFC Arábia Saudita, Dana foi curto e grosso e se mostrou incerto quanto ao futuro do ex-campeão do peso-pena (66 kg) e do peso-leve (70 kg) da companhia. Vale pontuar que, ao longo dos anos, o presidente do UFC se mostrou esperançoso em ver 'Notorious' lutar novamente na empresa.

Inclusive, o cartola chegou a afirmar que contaria com Conor em 2025 e projetou seu retorno para o final da temporada. Mas, agora, Dana mudou o tom do seu discurso, indicando que 'Notorious' permanece com sua situação indefinida no UFC.

"Não tenho certeza de quando Conor estará de volta", declarou o cartola.

McGregor no boxe?

Apesar de ser atleta do UFC, Conor McGregor mostra mais interesse em voltar a competir pela nobre arte do que no octógono. Inclusive, em dezembro, o ex-campeão da companhia surpreendeu a comunidade dos esportes de combate ao alimentar o rumor de que enfrentaria Logan Paul em uma possível luta bilionária de boxe, na Índia.