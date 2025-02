Dana White justifica falta de punição para lutador do UFC que defendeu Adolf Hitler

Em janeiro, Bryce Mitchell protagonizou uma polêmica que abalou a comunidade do MMA. Em seu podcast, o lutador do UFC saiu em defesa de Adolf Hitler, líder do partido nazista e ditador alemão, responsável pelo massacre de milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Como não poderia ser diferente, uma parcela dos fãs e profissionais do esporte, chocada com o posicionamento do americano, reagiu de forma negativa e pediu para a organização puni-lo. Contudo, Dana White é veemente contra 'castigar' 'Thug Nasty'.

Ao participar do podcast 'Tucker Carlson', o presidente do UFC explicou sua decisão de não demitir Mitchell por ser a favor da total liberdade de expressão. É bem verdade que Dana, assim como parte a comunidade do MMA, condenou o lutador por suas falas antissemitas e por classificar o líder nazista como uma 'boa pessoa'. No entanto, o cartola frisou que, por mais absurdo que seja o posicionamento do atleta, ele tem o direito de expressar o que pensa e sente.

Portanto, White defendeu a ideia de que não poderia punir o polêmico 'Thug Nasty', já que, por ser contra a censura, não possui o direito de calá-lo. Vale pontuar que Mitchell, depois de ser criticado até mesmo por Dana, imediatamente pediu desculpa a quem se sentiu ofendido e negou defender os ideais nazistas.

"Acredito na liberdade de expressão e, embora não goste do que ele disse e o que ele disse me deixe doente, a liberdade de expressão é real. Ela vive e existe e temos que proteger a liberdade de expressão. Você tem caras como Mitchell que dizem coisas estúpidas e ignorantes e vou exercer meu direito à liberdade de expressão e dizer que não concordo com o que ele disse. Mas ele pode dizer o que quiser. Não temos que concordar ou acreditar no que ele diz, mas ele tem o direito de dizer. São as coisas nojentas e desprezíveis como o que ele disse que definem o que é a liberdade de expressão", declarou o cartola.

Conheça Mitchell

Natural do Arkansas, nos Estados Unidos, Bryce Mitchell, de 30 anos, compete no MMA profissional desde 2015 e, neste período, somou 17 vitórias e duas derrotas. Em sua mais recente apresentação no UFC, o integrante do peso-pena (66 kg) nocauteou Kron Gracie. Atualmente, o atleta é o 13º colocado no ranking da categoria.