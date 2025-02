Dana White enaltece Cristiano Ronaldo após encontro no UFC Arábia Saudita

Realizado no último sábado (1º), o UFC Arábia Saudita contou com uma presença ilustre mais do que especial. Fã de esportes de combate, Cristiano Ronaldo marcou presença na 'anb Arena' e assistiu o evento de camarote. Como foi 'flagrado' pela transmissão oficial da companhia conversando com o astro do futebol, Dana White rasgou elogios ao mesmo.

Questionado por um jornalista sobre qual seria a posição do português em um ranking de melhores esportistas da história, o presidente do UFC se esquivou, mas fez questão de reconhecer seu poder midiático. Impressionado com Cristiano, Dana frisou que passou a admirá-lo ainda mais, porque, apesar de sua imponência, dos feitos e da popularidade que possui, não se deixou levar pela fama e pelo sucesso.

Vale pontuar que a presença de CR7 no UFC Arábia Saudita não surpreendeu. Atualmente, Cristiano reside no país, já que é jogador do Al Nassr, um dos principais clubes de futebol da Liga Saudita. Inclusive, o português já foi visto até mesmo em um evento da PFL e torceu pelo amigo Francis Ngannou.

"Eu não sou um grande fã de futebol, mas, no que diz respeito a superestrelas, ele é uma das maiores estrelas de todos os tempos. O que gosto nele também é que, por mais popular, bem-sucedido e rico que ele tenha se tornado, ele é um cara muito legal e humilde. Gosto dele. Ele é um cara muito bacana", declarou o cartola na coletiva de imprensa pós-evento.

Fã de MMA

Fã de lutas, Cristiano Ronaldo é amigo de grandes nomes do MMA. Além da amizade com Ngannou, o craque do futebol também possui boa relação com Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov, entre outros. Contudo, o apoio do português não deu resultado para Sharabutdin Magomedov no UFC Arábia Saudita. No show, o russo perdeu a luta e a invencibilidade no esporte para Michael Page.

