Cuca chega aos 250 jogos no comando do Atlético-MG nesta terça-feira

Nesta terça-feira, o Atlético-MG enfrenta o Athletic no Mineirão, às 21h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. O Galo precisa do resultado para subir na tabela do Grupo A, já que está apenas na terceira posição, com sete pontos. Porém, o clima da partida será especial para o técnico Cuca, que chega ao seu 250° jogo no comando da equipe de Belo Horizonte.

Quarto treinador que mais dirigiu o time na história, Cuca irá completar 250 jogos no comando do Galo

Durante sua quarta passagem na equipe, Cuca é o quarto técnico com mais jogos na história do Atlético-MG. Além da quantidade de partidas, o treinador tem vasto currículo de títulos, contando com: três Campeonatos Mineiros, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro e uma Libertadores.

Dentre seus 249 jogos em quatro passagens divididas por 2011, 2012, 2013, 2021, 2022 e 2025, Cuca é ídolo do Atlético-MG e só fica atrás de Levir Culpi, com 320 jogos, Procópio Cardoso, com 328, e Telê Santana, com 424. Nas suas 249 aparições, Cuca soma 136 vitórias, 58 empates e 55 derrotas.

Entretanto, não é apenas de festa que Cuca viverá nesta terça-feira. O técnico precisa da vitória para o Atlético continuar com chances reais de qualificação para avançar às semifinais. O Galo está apenas na terceira posição do Grupo A, com sete pontos, um ponto atrás do Betim, líder do grupo. E na campanha de possível melhor segundo colocado, a equipe está quatro pontos atrás do América-MG, vice-líder do Grupo B.

Nas últimas três partidas da fase de grupos, o Galo recebe o Athletic, visita o Cruzeiro e encerra recebendo o Itabirito. Devido à pré-temporada nos Estados Unidos, o Atlético-MG jogou as três primeiras rodadas do Campeonato Mineiro com seus jogadores da base, obtendo apenas três pontos em nove possíveis.