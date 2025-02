CR7 melhor da história? Não é nem top10 e Ronaldo é melhor que ele, diz RMP

Cristiano Ronaldo não está nem entre os 10 melhores jogadores da história do futebol, analisou o colunista Renato Maurício Prado no UOL News Esporte desta terça (4).

CR7 declarou que se considera o melhor jogador de todos os tempos, em entrevista ao canal La Sexta.

Eu não coloco o Cristiano nem entre os 10 — ele está entre os 20. De cara, o Pelé é muito melhor do que ele, não dá nem pra comparar. Acho o Messi melhor que ele, o Maradona melhor que ele, o Puskas melhor que ele, o Di Stéfano melhor que ele, o Cruyff melhor que ele.

Ele não está entre os 10. É um grande jogador? É um grande jogador. Para mim, está entre os 20. Mas entre os 10? Pelo amor de Deus, Cristiano. Você, além de tudo, é humilde, né? Isso é que eu acho impressionante, sua humildade.

Na opinião do colunista, nem entre os Ronaldos Cristiano é o melhor.

Para RMP, o homônimo brasileiro é outro que jogou mais que o craque português.

Ronaldo Fenômeno foi muito melhor do que Cristiano Ronaldo. Muito melhor.

