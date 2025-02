Corinthians: Ramón muda discurso por 'parte econômica' e reintegra atacante

Do UOL, em São Paulo

O técnico Ramón Díaz abriu mão do discurso adotado no fim da temporada passada que o fez afastar o atacante Giovane, ainda sem acerto para continuar no Corinthians.

O que aconteceu

O treinador argentino reintegrou Giovane, que foi utilizado na vitória sobre o Novorizontino por 1 a 0, meses após ter afastado o jogador por não renovar contrato. O camisa 17 tem vínculo com o Timão até julho deste ano.

Ramón citou a "parte econômica" como principal fator para voltar a escalar o atacante, que não entrava em campo desde setembro de 2024. Além disso, citou a necessidade de colocar o atleta para jogar a fim de ajudá-lo a mostrar serviço para a diretoria.

Ele tem contrato até julho. A coisa mais importante para um jogador é treinar e jogar, mais até do que a parte contratual. O clube está fazendo todo o possível para que ele fique, mas necessita jogar. Ele só pode mostrar que é um jogador internacional ou a nível local, se jogar. A parte econômica não é fácil, isso precisa ser solucionado. Estamos contentes com o grupo, estão dando o máximo e respondendo da melhor maneira.

Ramón Díaz, técnico do Corinthians, em coletiva após vitória sobre o Novorizontino

O técnico afirmou, em outubro de 2024, que os jogadores que não assinassem renovação com clube não jogariam. Ramón chegou a se referir diretamente a Giovane, citando falta de gratidão por parte do atleta.

No entanto, o início de ano de "vacas magras" no mercado de transferências foi preponderante para o argentino mudar de ideia, principalmente diante do calendário apertado e exigente do Paulistão.

Sou um cara que deixa tudo claro. Giovane não quer renovar o contrato com o Corinthians. Não quer assinar. Fazem a proposta, conversam com ele, e creio que o jogador tem que ser agradecido ao clube. Existem outros dois jogadores que não querem assinar. Enquanto não assinarem, não vão jogar porque necessitamos de jogadores que sejam comprometidos com o clube, agradecidos.

É uma decisão minha [não da diretoria]. Creio que você tem que ser agradecido pelo clube em que está. É um dos maiores clubes do Brasil. Sei que hoje, economicamente, os jovens podem ter um salário muito maior fora daqui, mas estão fazendo boas propostas.

Ramón, em coletiva no mês de outubro de 2024

O que mais disse Ramón?

Parabéns ao Novorizontino. "Felicitações ao Novorizontino, porque nos complicou. Por sorte, temos o Hugo que é um pegador de pênaltis. Uma equipe que nos complicou, conhece bem o estádio. O Corinthians reagiu, teve coragem, nos ordenamos taticamente. Estamos felizes, era uma partida difícil e complicada. No segundo tempo, a equipe demonstrou mais energia, apareceu para o jogo. Estamos felizes, quero agradecer os torcedores que sempre nos acompanham. Mais da metade do estádio era de torcedores corintianos, quero agradecê-los. O resultado é para eles."

Força da torcida em Novo Horizonte. "Eles são impressionantes, como acompanharam e seguem acompanhando. Vem daí a motivação de todos nós. A equipe teve uma atitude. O público é impressionante. Estamos preparando a equipe para fazer um grande jogo na quinta-feira, se Deus quiser vamos fazer um grande jogo lá."

O que disse Emiliano?

Trabalho tático a ser lapidado. "Sabíamos da sequência, estamos trabalhando com o mesmo time. Se tivéssemos que formar um time novo teríamos muitas dificuldades. Nos conhecemos bastante, temos dificuldade, rodamos o time. Temos um grupo de homens que ante às dificuldades responde. Não é fácil o que estamos fazendo porque ganhamos dois jogos em 48 horas. Temos que valorizar os jogadores, não temos respiros. Estamos todos iguais, quero parabenizar a todos porque não está sendo nada fácil. O clube está valorizando o que todos estão fazendo, estamos em um bom caminho."

Jogo difícil e falta de descanso. "Tivemos 48 horas entre um jogo e outro, praticamente sem descanso. Eles são um time bem preparado, bem entrosado, sabem bem o que fazem. Sofremos. Antes desse jogo, já falávamos dele porque sabíamos o que seria aqui dentro. Temos que aprender a sofrer e estamos aprendendo a sofrer. Estamos crescendo, eles tiveram chances, não fizeram, estamos felizes porque o grupo precisa passar por isso, tem que aprender a sofrer."

Escalação com Garro e Coronado? "Temos dois jogadores de tanta qualidade, que administram o tempo e as conexões entre volantes e atacantes. Os três da frente sofreram, foi um erro nosso. Temos elenco para isso, o grupo botou a cara. Não fizemos o jogo que treinamos para fazer, mas ganhamos. Soubemos lutar e soubemos sofrer, isso também faz parte do jogo."